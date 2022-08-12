Fatma Kaplan Hürriyet Cumhuriyet Parkı’ndan seslendi: Beni buradan zorla çıkarmak zorunda kalacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce İzmit Belediyesi’nin tahsisinde olan Cumhuriyet Parkı ve Kültür Tepesi’nin İzmit Belediyesi’ne tahsisinin süresi Eylül ayında dolmuş, Büyükşehir ilçe belediyesine söz konusu alanları yeniden tahsis etmeme kararı alarak proje yapılacağını duyurmuştu. Alınan karar sonrası Büyükşehir ile İzmit Belediyesi arasında uzun süreli gerginlik yaşanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında Cumhuriyet Park’ında bulunan çay bahçesi İzmit Belediyesi’ne tahsis edilirken ilçe belediyesi mevcut çay bahçesi alanını restore etmek istemiş ve çalışmalara başlamıştı. Söz konusu alan sit alanı olduğu belirtilerek ve kurul kararı olmadığı için çalışmalar durdurulmuştu.

“RANTA KURBAN GİTMEMESİ…”

Geçtiğimiz gün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Büyükşehir, İzmit Belediyesi’ne bir yazı göndererek Cumhuriyet Parkı’nda uygulanacak proje kapsamında ‘Çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği’ gereğince alanın çevresinin kapatılmaya başlanacağını bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapımına başlanacak olan parkta daha önceden yapılan imalatların 20 Ağustos tarihine kadar kaldırılmasını veya sökülerek kendilerine gösterilecek alana teslim edilmesini istedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün halka attığı SMS’te “İzmit halkının olan Cumhuriyet Parkı'nın kapatılmaması, ranta kurban gitmemesi ve elimizden alınmaması için Cumhuriyet Parkımıza sahip çıkmak isteyen tüm halkımızı bugün saat 19.00'da Cumhuriyet Parkı'mıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yüzlerce kişi Cumhuriyet Parkı’nda toplanırken düzenlenen açıklamaya Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“BİRİLERİ DUR, HAYIR YAPMAZSIN DEMEYE ÇALIŞIYOR”

Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ​“Altı üstü bir çay içecektik ama TOMA’lar, çevik kuvvetleri gördük. Bu haklı mücadele birilerini korkutmuşolacak ki hemen önlem almışlar. Kimse korkmasın; bizim kimseyle kavga etme derdimiz, kimseyle haksız yere karşı karşıya gelme durumumuz yok. Biz sadece güzel İzmitimiziçin var gücümüzle hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ama bu hizmetlerimiz birilerini rahatsız etmiş ki elimizde ne var ne yok almaya çalışıyorlar. Biz hizmet etmek istiyoruz dedikçe birileri ‘dur, hayır yapamazsın’ demeye çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz alan neredeyse üç yıllık mücadelenin örneği, nişanesi haline geldi.

“AK PARTİ BELEDİYELERİNDEYKEN HİÇBİR SORUN YOK”

Cumhuriyet Parkı çok değerli. Sembol bir yer. Bu kentin komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla anılar biriktirdiği çok kıymetli. Ne yazık ki kötü ellerde, kötü işletmelerde belli bir süre halkımızın uzaklaştığı, belli alanlarının katledildiği bir alan. Bizden önce AK Parti belediyelerindeyken hiçbir sorun yok. Yandaşlara, kişilere istedikleri gibi gerek tesis gerek yeşil alan hiçbir kuralsız kullandırılan, ne istiyorlarsa yaptıkları bir alan. Ne hikmetse 2019’da biz göreve geldikten sonra birdenbire birilerinin aklına başka bir şeyler gelmeye başladı. Sinsi planlar çerçevesinde ‘İzmit Belediyesi’ni nasıl kuşatırız, nasıl kamu hizmetlerini engelleriz’ diye kafaları çalışır oldu. Arkamızda gördüğünüz kocaman bir enkaz duruyor. Biz de bilirdik ‘al burası sana’ diye birilerine dağıtmasını. Ama’ belediye eliyle milletimiz kaliteyi almalıdır’ dedik. Tam işletmeye açacağız, ihalesi bitti; Büyükşehir meclisinde ‘bizim projemiz var’ gibi algı yönetimi ve bir sürü engellerle karşılaştık.

“DURDURMAK İÇİNMİŞ SİNSİ PLANIN NEDENİ”

Haklıydık, haklı olduğumuz için savaştık. Bunun sonucunda biz bu alanın işletmesini açtık. ‘Cumhuriyet Parkı’nı İzmit Belediyesi’ne veriyoruz, helali hoş olsun’ dediler. 20 dönüm altındaki yerler ilçe belediyelerine terk edilmek zorundadır. Bir tahsis hikayesi uyduruldu. Biz kafeyi tahsis ediyoruz dediler, park alanını tahsis etmiyoruz dediler. Bize gelince bir anda alanlar küçüldü. Birden bire kurulla karşı karşıya geldik. Hiç burayla alakası olmayan, Gazi Lisesi’nin koruma alanını hiç kimseye sormadan, bilgi vermeden bütün bu alanı alacak şekilde koruma bandının içerisine koydular. Korumacı yaklaşıyorlar diye düşündük ama hiç de öyle değilmiş. Sinsi plan kaliteli mekanlarda hizmet sunmak için başlattığımız tadilatı durdurmak içinmiş sinsi planın nedeni. Burası iki aydır Koruma Kurulu’nun keyfini bekliyor ama keyfi kararlar, siyasi ayrımcılık yaptıkları için, sözde herkesin belediye başkanı olacağım diye yola çıkanların bu sözlerini unutup ayrımcılık yaptıkları için bu tesisin tadilatı hala duruyor.

“GELİN KURDELEYİ BERABER KESELİM DİYORUZ”

Burada devam etmemiz birilerini rahatsız etti ki yazı gönderdiler. Buraya kocaman Büyükşehir’in istediği şeyleri yapabilmek için sözde kurul ve kanunları kullanarak projelerini apar topar geçirdiler. Kanuni hareket ediyoruz demek adına kurulu da kattılar. Ayın 20’sine kadar bütün masa, sandalye vs. kaldırın diyorlar. Aksi halde biz sökeceğiz diyorlar. Ne olursa olsun; bu mücadelede ayrımcılık, siyasi kutuplaşma, kavga istemiyoruz. Israrla bizi kavgaya çekmeye çalışanlara inat gayet uzlaşı kültürüyle, ‘gelin kurdeleyi beraber keselim’ diyoruz. Biz herkesin başkanıyız diyerek yola çıktık. Biz, partisine bakmak için bu tesislerde herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Yeter ki bir çivi çakalım, yeter ki bu kente hayrı dokunsun birlikte kurdele de kesmesini, yan yana durmasını da biliriz. Bu konuda da kararlıyız; çünkü haklıyız.

“BENİ BURADAN ZORLA ÇIKARMAK ZORUNDA KALACAKLAR”

Hadi gelin parkınıza sahip çıkın dedik yürekli İzmitliler yalnız bırakmadılar. İyi ki varsınız; cesaretiniz, yanımızda durduğunuz için kutluyorum. Bu park İzmitindir, İzmitli’nindir, İzmit Belediyesi’nindir. Asla ve asla vermeyeceğim. Kanunları da kurulları da kullanabilirler ama beni buradan zorla çıkarmak zorunda kalacaklar. Dozerleri de getirebilirler, dozerlerin önlerinde ben olacağım. Demirden korksak trene binmezdik. İzmitli’nin olacak; yandaşın olmayacak. Sizden ricamız bol bol burada zaman geçirin. Ben her akşam geleceğim. Parkınıza sahip çıkın. Park sizin malınız. Kimsenin babasının malı değil.

“ÖNCE ONLARI ÇÖZ SONRA GEL PARKLA UĞRAŞ”

Büyükşehir’e sesleniyorum: değerli başkan bu kentin sorunları çok, bu kentin bitmeyen bir sürü problemi var. Önce onları çöz sonra gel bu küçücük parkla uğraş. Koskoca başkanın uğraştığı şeye bakar mısınız? Kocaeli Fuarı’na, Interteks Fuar Alanı’na sahip çıkamayanlar, Cedit problemini, İZAYDAŞ problemini çözemeyenler, trafik sorununu çözemeyenler, her yere ışık koymak dışında başka bir şey yapmayanlar gelip bu parkta bizimle mücadele ediyor. Destek de istemiyoruz; biz kendi yağımızda kavruluruz. Yeter ki gölge etmeyin, engellemeyin. B blok yok pahasına satıldı. Kendi binamızda kiracıyız şu anda. Dertleri bu rantı birilerinin ceplerine akıtmaya çalışıyorlar. Bu rantı sizin cebinize geri döndürüyoruz. Yıllardır bu ranta alışmış olanlar bunu anlamıyorlar, anlamalarını da beklemiyoruz çünkü alışamadılar. Varsa yoksa İzmit Belediyesi ve Fatma Kaplan Hürriyet.

“SABRİ YALIM PARKI’NI DA İSTİYORMUŞ BÜYÜKŞEHİR”

Cumhuriyet Parkı’ndan sonra Sabri Yalım Parkı’nı da istiyormuş Büyükşehir. Diyorlar ki ‘boşaltın; biz proje yapacağız’. Hay sizin projenize. Orası bir demokrasi parkı. Kitle örgütlerinin basın açıklaması yaptığı bir alan. Proje yapıyoruz ayağına, proje filan yaptıkları yok. Aslında demokratik kitle örgütlerine ket vurmak istiyorlar. Tüm dertleri bu. Biliyoruz ki güçlüyüz; o cesareti sizden alıyoruz. Bir teklifim var: gelin İzmit Gönüllüleri Platformu oluşturalım kim sizin yaşam alanınızı daraltıyorsa, paranızı hiç etmeye çalışıyorsa platformda birleşelim, bu kentin her şeyine beraber sahip çıkalım. Hepinizi İzmit Gönüllüleri ilan ediyorum.”