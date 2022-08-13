Olay, 10 Ağustos günü İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Melike Akarsu, öğrenci kartı ve çantasıyla evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Anne ve babanın kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri Melike'yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kızın bugün saat 18.00 sıralarında polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
13 Ağu 2022 - 09:22- Gündem Güncelleme: 13 Ağu 2022 - 09:24
3 gündür kayıp olan genç kız bulundu
İzmit'te 3 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki genç kız polis ekipleri tarafından bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
N.yılmaz - çok şükür
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.