13 Ağu 2022 - 09:22- Gündem G: 13 Ağu 2022 - 09:24

3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

İzmit'te 3 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki genç kız polis ekipleri tarafından bulundu.
3 gündür kayıp olan genç kız bulundu mask

Olay, 10 Ağustos günü İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Melike Akarsu, öğrenci kartı ve çantasıyla evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Anne ve babanın kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri Melike'yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kızın bugün saat 18.00 sıralarında polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
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13 Ağu 2022 - 09:22 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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