13 Ağu 2022 - 09:30- Asayiş G: 13 Ağu 2022 - 09:37

Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurmuş 

Darıca ilçesinde Murat Erzi’nin (40), tartıştığı kayınpederi Cafer Tayyar Akçay’ı (65) 8 kez bıçaklayıp, keserle başına vurarak öldürdüğü belirlendi. Boşanma aşamasındaki eşinin başına keserle vurması sonucu ağır yaralanan Zeynep Erzi’nin (37) ise tedavisi devam ediyor.   
Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurmuş  mask

Olay, önceki gece Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa’daki babası Cafer Tayyar Akçay’ın evine yerleşen, 4 çocuk annesi Zeynep Erzi, önceki gün babasıyla  Darıca’ya, eşi Murat Erzi'nin yanına geldi. Murat Erzi  ile eşi Zeynep Erzi ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat Erzi, bu sırada kayınpederini bıçaklayıp, keserle başına vurdu; araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cafer Tayyar Akçay’ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı. Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

'KAFASINDA GÖÇÜK VARDI'

Cafer Tayyar Akçay’ın cenazesi, MHP Çayırova Belediye Meclis üyesi olan kardeşi Davut Akçay tarafından adli tıptaki işlemlerin ardından teslim alındı. Akçay, ağabeyinin cenazesini kendisinin yıkadığını söyleyerek, “Ağabeyimin cenazesini yıkarken 4 bıçak yarasının kalbinde, 2 bıçak yarasının karnında, 1 bıçak yarasını sol ayağında olduğunu gördüm ayrıca sol kolunda kesik vardı. Bir de sanırım keserle vurulduğu için kafasında bir göçük vardı” dedi.  

Cafer Tayyar Akçay’ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de Emek Mahallesi’ndeki Zümrüt Camii’nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.  

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13 Ağu 2022 - 09:30 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Erol Demirbek Türk - çocuğunu evlendirirken doğru karar vermek lazım. ALLAH rahmet eylesin , kızına da şifalar dilerim .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Ağustos 10:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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