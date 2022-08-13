İZMEK’te yeni dönem kayıtları 15 Ağustos’ta başlıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile İzmit halkına hizmet veren; el sanatları, dil, kişisel gelişim kurslarının yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında da yoğun ilgi gören İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda yeni dönem başvuruları 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlıyor.
HALK ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ GÖRÜYOR
Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişiye hizmet veren ve tam bir halk üniversitesi görevi gören İZMEK, yeni dönemde kursiyerlerle buluşmaya gün sayıyor. 15 Ağustos’ta başlayıp 31 Ekim’e kadar devam edecek olan yeni dönem başvuruları, Belsa Plaza B Blok 7. Kat ve mahallelerde bulunan İZMEK kurs merkezlerinden yapılabileceği gibi izmit.bel.tr adresinden başvuru formu doldurarak yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 (4702- 4703- 4711) dâhili numaralara ulaşabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.