Engelli bireyler 7 sanat dalında eğitim alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16-29 yaş arası 250 engelli birey için iki aşamalı olarak gerçekleştireceği ‘Sanat İçin Ben de Varım’ projesi kapsamında eğitimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen eğitimlerin ilki temel oyunculuk oldu. 7 sanat dalında eğitim alacak engelli gençlerin ürettiği eserlerin kültür endüstrisi ürünü haline getirilmesi planlandı.

HEM HEYECANLI HEM İDDİALILAR

Sivil Toplum Merkezi’nde başlayan temel oyunculuk eğitimine 30 engelli birey katıldı. Oldukça heyecanlı görünen oyuncu adayları, verilen direktifleri eksiksiz olarak yerine getirmek için büyük çaba sarf etti. Oldukça iddialı olan adaylar eğlenceli dakikalar geçirdi.

7 SANAT DALINDA EĞİTİM

Projede, Tiyatro eğitimlerinin yanında Yazarlık Atölyesi, Bağlama, Gitar, Piyano, Ritm ve Şan; Resim; Yönetmenlik, Kurgu ve Montaj, Çekim Teknikleri ve Senaryo; Dijital Medya Kültür Endüstrisi İçerik Üretimi, Youtube Yönetimi, Popcast Üretimi, Yeni Medya, Kurgu ve Montaj ve Diksiyon, Hat, Ebru ve Tezhip gibi geleneksel el sanatları eğitimleri de verilecek.

SANAT İÇİN BEN DE VARIM FESTİVALİ

Projenin ikinci aşaması ise festival olarak gerçekleştirilecek. 12-13 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Sanat İçin Ben de Varım Festivali’nde proje kapsamında sanat eğitimlerinin ardından bireylerin ortaya çıkaracakları eserler sergilenecek.

PROJENİN AMACI

Proje ile dezavantajlı gençlerin, yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle, uzun vadede Türkiye’nin kültür endüstrilerinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Projede özel amaç ise verilecek eğitimlerle Kocaeli’nde ikamet eden 16-29 yaş arası engelli bireylere edebiyat, sinema, müzik, resim, tiyatro, dijital medya ve geleneksel el sanatları gibi farklı kültür- sanat dallarında eğitimlerin verilmesi. Özel gereksinimi bulunan bu gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün/eser üretme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak hedef alınıyor.