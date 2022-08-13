13 Ağu 2022 - 09:46- Gündem G: 13 Ağu 2022 - 09:47

Ticaret Odalarının Sigorta Komiteleri, KOTO’da bir araya geldi

İlimizde faaliyet gösteren ticaret odalarının sigortacılık komiteleri, Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen müşterek istişare toplantısında bir araya geldi
Ticaret Odalarının Sigorta Komiteleri, KOTO’da bir araya geldi mask

Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası’nın sigorta acenteliği komiteleri, toplantıda bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. KOTO 22. Meslek Komitesi Başkanı Olcay İlter, Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül, Komite Üyeleri Cem Serhat Dayanç ve Önder Dükmen ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Körfez Ticaret Odası Sigortacılık Komitesi Başkanı Hasan Yılmaz, Başkan Yardımcısı Erdoğan Songur, Komite Üyesi Ercan Yavuz, Gebze Ticaret Odası Sigortacılık Komitesi Başkanı Metin Özkan, Komite Üyesi Fatih Kural katıldı.

BİRLİKTE HAREKET ETMEK ÖNEMLİ

Toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, sektör temsilcilerini KOTO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Komite Başkanı İlter, birlikte hareket etmenin sektörde gittikçe daha da derinleşen sorunların çözümüne önemli katkı sunacağını ifade etti. Toplantının devamında odaların sektör temsilcileri söz alarak, sorunları, çözüm önerileriyle birlikte iletti.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda, sigorta acentelerinin zorunlu trafik poliçesi düzenlemede yaşadıkları sorunlar, ödeme yöntemleri tercihinde yaşanan problemler, internet üzerinde faaliyet gösteren online hizmet sağlayıcıların sektöre olumsuz etkileri, acentelere karşı haksız rekabet unsuru oluşturan durumlar, sigortacılık hizmeti de veren bankalar ve broker şirketlerin acentelere olumsuz etkileri, acente komisyon ücretleri ele alındı. Toplantıda ayrıca, sigorta acentelerinin sadece Kocaeli değil, bölgesel bazda da ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapılarak, müşterek toplantılara MARKA bölgesinde yer alan odaların da dahil edilmesi kararlaştırıldı.

# bir, ile, başkanı

13 Ağu 2022 - 09:46 - Gündem

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