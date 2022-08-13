Fevzi Karataş yaşamını yitirdi

Başiskele Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, Bem- Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı Fevzi Karataş (59) yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören, geçtiğimiz aylarda belediye personeli tarafından ‘geçmiş olsun’ videosu çekilen Fevzi Karataş'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.