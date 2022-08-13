Recep Ersin vefat etti

izmitli - Aşı sonrasi Kalp Krizi Vefatları arttı kimse bunu sorgulamıyor. Hala hatırlatma aşı dozları söyleniyor yazık bir Millet Biyolojik Sıvılarla Yok ediliyor. Uyanın artık Bilim İnsanı dedikleriniz Aşı İlaç Mümessili Pazarlamacı Proflar Ceplerini düşünüyor. Favipiravir Haplarla insanların hayatlarını yok ettikleri gibi :(((((