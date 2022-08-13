İzmit’in tanınan isimlerinden İrfan Ersin’in oğlu, Yasin Ersin’in ağabeyi, 3 çocuk babası Recep Ersin (42) gece saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Recep Ersin'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Gültepe Zeytinlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
13 Ağu 2022 - 10:03- Gündem Güncelleme: 13 Ağu 2022 - 10:05
Recep Ersin vefat etti
İzmit’in tanınan isimlerinden Recep Ersin (42) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - Aşı aşı diye diye milletin canini düşünen bizlere demediklerini birakmadilar ruhsatsiz sivinin belasini anlamadilar ekranların aşı sevdalısı bazi dr.mumessillerin simdi yan çizip sorumlulugu atmak icin nasil cirpindiklarini izleyin. bilim dediginiz körü körüne inanmak için yoktur arastirmak sorgulamak icin vardir
izmitli - Aşı sonrasi Kalp Krizi Vefatları arttı kimse bunu sorgulamıyor. Hala hatırlatma aşı dozları söyleniyor yazık bir Millet Biyolojik Sıvılarla Yok ediliyor. Uyanın artık Bilim İnsanı dedikleriniz Aşı İlaç Mümessili Pazarlamacı Proflar Ceplerini düşünüyor. Favipiravir Haplarla insanların hayatlarını yok ettikleri gibi :(((((
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.