13 Ağu 2022 - 10:03- Gündem G: 13 Ağu 2022 - 10:05

Recep Ersin vefat etti

İzmit’in tanınan isimlerinden Recep Ersin (42) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Recep Ersin vefat etti mask

İzmit’in tanınan isimlerinden İrfan Ersin’in oğlu, Yasin Ersin’in ağabeyi, 3 çocuk babası Recep Ersin (42) gece saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Recep Ersin'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Gültepe Zeytinlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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13 Ağu 2022 - 10:03 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Körfezli - Aşı aşı diye diye milletin canini düşünen bizlere demediklerini birakmadilar ruhsatsiz sivinin belasini anlamadilar ekranların aşı sevdalısı bazi dr.mumessillerin simdi yan çizip sorumlulugu atmak icin nasil cirpindiklarini izleyin. bilim dediginiz körü körüne inanmak için yoktur arastirmak sorgulamak icin vardir

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Ağustos 12:07
01

izmitli - Aşı sonrasi Kalp Krizi Vefatları arttı kimse bunu sorgulamıyor. Hala hatırlatma aşı dozları söyleniyor yazık bir Millet Biyolojik Sıvılarla Yok ediliyor. Uyanın artık Bilim İnsanı dedikleriniz Aşı İlaç Mümessili Pazarlamacı Proflar Ceplerini düşünüyor. Favipiravir Haplarla insanların hayatlarını yok ettikleri gibi :(((((

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 13 Ağustos 10:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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