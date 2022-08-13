13 Ağu 2022 - 10:12- Gündem G: 13 Ağu 2022 - 10:18

Körfez'de 5375 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 5375 m² tarla icradan satılık
Körfez'de 5375 m² tarla icradan satılık mask

Satışa esas taşınmazlar, Körfez İlçesi Belen Köyü Mahallesi Belen Merkez Mevkii 1632 ve 1637 parselde bulunmaktadır. Taşınmazlara, İlimtepe Konutları bölgesinden ilim caddesi üzerinden Kuzeybatı istikametine gidilerek Belen köyüne gelinir ve buradan Belen 2. Abdülhamit caminin hemen kuzeyindeki Belen köy içi yolu üzerinden kuzeybatı istikametine 520m. gidilerek ulaşılabilmektedir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

13 Ağu 2022 - 10:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.973 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek Türk - akp döneminde köylünün hali. plan proje işliyor araziler el değiştiriyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ağustos 10:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kauçuk satın alınacak mask
Kauçuk satın alınacak
Organizasyon hizmeti alınacak mask
Organizasyon hizmeti alınacak
Ticaret Odalarının Sigorta Komiteleri, KOTO’da bir araya geldi mask
Ticaret Odalarının Sigorta Komiteleri, KOTO’da bir araya geldi
Kızından 3 gündür haber alamayan acılı anne: "Ölüsüne de razıyım, dirisine de razıyım" mask
Kızından 3 gündür haber alamayan acılı anne: "Ölüsüne de razıyım, dirisine de razıyım"
Gönüllüler, yanan ormanlık alandaki çöpleri topladı mask
Gönüllüler, yanan ormanlık alandaki çöpleri topladı
Nuri Avcı, geleneksel toplantısını gerçekleştirdi mask
Nuri Avcı, geleneksel toplantısını gerçekleştirdi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL