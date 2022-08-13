Satışa esas taşınmazlar, Körfez İlçesi Belen Köyü Mahallesi Belen Merkez Mevkii 1632 ve 1637 parselde bulunmaktadır. Taşınmazlara, İlimtepe Konutları bölgesinden ilim caddesi üzerinden Kuzeybatı istikametine gidilerek Belen köyüne gelinir ve buradan Belen 2. Abdülhamit caminin hemen kuzeyindeki Belen köy içi yolu üzerinden kuzeybatı istikametine 520m. gidilerek ulaşılabilmektedir.
13 Ağu 2022 - 10:12- Gündem Güncelleme: 13 Ağu 2022 - 10:18
Körfez'de 5375 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 5375 m² tarla icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - akp döneminde köylünün hali. plan proje işliyor araziler el değiştiriyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.