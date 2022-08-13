Enduro şampiyonasına nefes kesen lansman

Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 4. ayağı hafta sonu Kocaeli’de yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kartepe Belediyesi destekleriyle 13-14 Ağustos tarihlerinde Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda toplu start alacak şampiyona öncesi İzmit Kent Meydanında lansman yapıldı.

KENT MEYDANINDA LANSMAN

İzmit Kent Meydanı'nda şampiyona öncesi yapılan lansmana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, sporcular ve enduro tutkunları katıldı.

HER TÜRLÜ SPORU DESTEKLİYORUZ

Lansmanda konuşan Başkan Vekili Çakmak, “Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalar yapıp, sporun her alanına destek veriyoruz. Bugün burada Türkiye Süper Enduro Yarışlarının lansmanını yapıyoruz. Şehrimiz hafta sonu yapılacak Türkiye Süper Enduro Yarışlarına ev sahipliği yapacak. Tüm vatandaşlarımızı bu yarışlara davet ediyorum” dedi

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Konuşmaların ardından Kent Meydanında hazırlanan pistte gösteri gerçekleştirildi. Sporcular kendileri için hazırlanan engelleri aşarken vatandaşlar meraklı gözlerle sporcuları izledi.

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK

Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde düzenlenecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağında toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Süper Enduro Pistindeki (750 mt) yarışlar; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapılacak.