Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 34 TH 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücünün tedavisini ambulansta yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
13 Ağu 2022 - 11:43- Asayiş Güncelleme: 13 Ağu 2022 - 11:44
D-100’de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.