13 Ağu 2022 - 11:43- Asayiş G: 13 Ağu 2022 - 11:44

D-100’de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100’de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 34 TH 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücünün tedavisini ambulansta yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Dilovası, polis, sağlık

13 Ağu 2022 - 11:43 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

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