13 Ağu 2022 - 12:14- Siyaset G: 13 Ağu 2022 - 12:17

CHP'li isim partisinden istifa etti

CHP’de tanınan isimlerden ve eski CHP İzmit İlçe Yöneticisi Özkan Kaygusuz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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2019 yerel seçimlerinde CHP İzmit İlçe Yöneticisi Mehmet Baştürk’ün İzmit Belediyesi Meclis Üyesi olması yerine yapılan toplantıda Özkan Kaygusuz, ilçe yöneticisi olarak belirlenmişti. Kaygusuz ayrıca aynı seçimlerde İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı da olmuştu.

“BİRAZ DAHA SABIR”

Kaygusuz, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kaygusuz’a çok sayıda yorum gelirken eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Yapmamalıydın ağabey” şeklinde yorum yaptı. CHP İzmit İlçe Eski Sekreteri Arda Başaran ise “Günü gelince seni, kalbinin en derinlerinde yatan Cumhuriyet Halk Partisi sevdasına yeniden hep birlikte üye yaparız ağabey. Keşke böyle olmasaydı ama kısa bir mola diyelim, biraz daha sabır” ifadeleriyle yorum yaptı.

ÖZKAN KAYGUSUZ KİMDİR?

1969 Malatya doğumlu. 40 yıldır İzmit’te ikamet ediyor. Seyyar pazarcılık yapıyor. Ulugazi İlköğretim Okulu mezunu. İzmit Ortaokul’dan mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası. Partide daha önce Kuruçeşme Kocatepe Mahalle temsilciliği yaptı. İzmit ilçe delegesiydi. 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediyesi meclis üyesi aday adayıydı.

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13 Ağu 2022 - 12:14 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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