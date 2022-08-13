Şampiyonlar Suadiyespor ve Köseköyspor oldu

Kartepe Kulüpler Birliği Şöhretler Futbol Turnuvası'nda şampiyonlar müthiş final maçlarının ardından belli oldu. 50 Yaş ve Üstü kategoride şampiyon, Köseköyspor’u 2-1 mağlup eden Suadiyespor olurken, 40-49 Yaş Kategorisi şampiyonu ise Arlanbeyspor’u 4-0 mağlup eden ve masterlerde de Türkiye şampiyonu olarak Kocaeli’ye gurur yaşatan Köseköyspor oldu. Derbent Stadı’nda oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ile dev organizasyon sona erdi.

BAŞKAN KOCAMAN TEBRİK ETTİ

Şampiyon takımlara kupalarını takdim eden Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman “Şampiyonlarımızı tebrik ediyor, turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve emeği geçen tüm spor camiamıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ise “Unutulmaz bir turnuvaydı. Kartepe’de 1 ay boyunca heyecanlı ve güzel anlar yaşatan başta Mustafa başkanımız olmak üzere tüm futbolcu büyüklerime şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

50 YAŞ FİNAL

Suadiyespor – Köseköyspor: 2-1

40-49 YAŞ FİNAL

Köseköyspor - Arslanbeyspor:4-0

50 YAŞ İLK 3

1. Suadiyespor

2. Köseköyspor

3. Nusretiyespor

En centilmen takım – Sarımeşespor

Gol Kralı - Fevzi Küçük (Kösekoyspor)

En iyi kaleci - Harun Akarsu (Suadiyespor)

Turnuva onur ödülü ­- Mesut Öcbe (76 yaşında)

40-49 YAŞ İLK 3

1.Köseköyspor

2 Arslanbeyspor

3 Suadiyespor

En centilmen takım - Uzunçiftlikspor

Gol Kralı - Kemal Tok (Arslanbeyspor)