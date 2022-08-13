Şampiyonlar Suadiyespor ve Köseköyspor oldu

Kartepe Kulüpler Birliği Şöhretler Futbol Turnuvası'nda şampiyonlar müthiş final maçlarının ardından belli oldu. 50 Yaş ve Üstü kategoride şampiyon, Köseköyspor’u 2-1 mağlup eden Suadiyespor olurken, 40-49 Yaş Kategorisi şampiyonu ise Arlanbeyspor’u 4-0 mağlup eden ve masterlerde de Türkiye şampiyonu olarak Kocaeli’ye gurur yaşatan Köseköyspor oldu. Derbent Stadı’nda oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ile dev organizasyon sona erdi.
BAŞKAN KOCAMAN TEBRİK ETTİ
Şampiyon takımlara kupalarını takdim eden Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman “Şampiyonlarımızı tebrik ediyor, turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve emeği geçen tüm spor camiamıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ise “Unutulmaz bir turnuvaydı. Kartepe’de 1 ay boyunca heyecanlı ve güzel anlar yaşatan başta Mustafa başkanımız olmak üzere tüm futbolcu büyüklerime şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
50 YAŞ FİNAL
Suadiyespor – Köseköyspor: 2-1
40-49 YAŞ FİNAL
Köseköyspor - Arslanbeyspor:4-0
50 YAŞ İLK 3
1. Suadiyespor
2. Köseköyspor
3. Nusretiyespor
En centilmen takım – Sarımeşespor
Gol Kralı - Fevzi Küçük (Kösekoyspor)
En iyi kaleci - Harun Akarsu (Suadiyespor)
Turnuva onur ödülü - Mesut Öcbe (76 yaşında)
40-49 YAŞ İLK 3
1.Köseköyspor
2 Arslanbeyspor
3 Suadiyespor
En centilmen takım - Uzunçiftlikspor
Gol Kralı - Kemal Tok (Arslanbeyspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.