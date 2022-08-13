Arslanbey’e kral transfer!

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arslanbey Organize Sanayi, geride bıraktığımız sezon Bolu Kıbrıscıkspor takımında Bolu 1.Amatör Ligi’nde attığı 18 golle gol kralı olan Sezgin Özenler’i renklerine bağladı. Oldukça etkili bir kanat forvet olan Sezgin, 18 golünün yanına 11 de asist ekledi. 1999 doğumlu futbolcu birçok taliplisi olmasına rağmen Kartepe ekibinin yolunu tuttu ve Arslanbey Organize Sanayi Sezgin’in transferi ile ofans hattını daha da kuvvetlendirdi.