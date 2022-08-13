Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arslanbey Organize Sanayi, geride bıraktığımız sezon Bolu Kıbrıscıkspor takımında Bolu 1.Amatör Ligi’nde attığı 18 golle gol kralı olan Sezgin Özenler’i renklerine bağladı. Oldukça etkili bir kanat forvet olan Sezgin, 18 golünün yanına 11 de asist ekledi. 1999 doğumlu futbolcu birçok taliplisi olmasına rağmen Kartepe ekibinin yolunu tuttu ve Arslanbey Organize Sanayi Sezgin’in transferi ile ofans hattını daha da kuvvetlendirdi.
13 Ağu 2022 - 14:33- Spor Güncelleme: 13 Ağu 2022 - 14:34
Arslanbey’e kral transfer!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.