13 Ağu 2022 - 14:33- Spor G: 13 Ağu 2022 - 14:34

Derince’de plaj voleybolu coşkusu
Derince’de plaj voleybolu coşkusu mask

Derince Belediyesi'nin Derincespor Kulübü ile birlikte 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıt süreci başladı. Turnuva, Yavuz Sultan Mahallesi Harikalar Sahili Tesadüf Kafe karşısında bulunan alanda düzenlenecek. Son başvuru tarihinin 22 Ağustos olarak belirlendiği organizasyona katılmak isteyenler 0 262 606 19 94 numaralı telefondan veya www.derince.bel.tr adresinden bilgi alabilecek.

 

KATEGORİLER

∙ Erkekler (Yaş grubu serbest)

∙ Karma gruplar (2003 doğumlu ve üzeri sporcular)

∙ Büyük kadınlar (2002-2001-2000... doğumlular)

∙ Genç kızlar (2003-2004 doğumlular)

∙ Yıldız kızlar (2005-2006 doğumlular)

∙ Küçük kızlar (2007-2008 doğumlular)

∙ Minikler karma (2009-2010-2011 doğumlular)
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13 Ağu 2022 - 14:33 - Spor

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