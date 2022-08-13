İzmit Belediyesporlu izciler Konya’da

İzmit Belediyespor Kulübü izcileri Konya’da düzenlenen ve 15 ülkeden yaklaşık 2 bin izcinin katıldığı Uluslararası İslam Ülkeleri İzcileri Dostluk Kampında yer aldı. İzci lideri Muzaffer Gündüz başkanlığında 8 izci ülkemizi temsil eden izciler arasında bulundu. Organizasyon çerçevesinde; şehir gezisi, şehir oryantiringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, oryantiring, ebru, ritim, bisiklet gibi etkinlikler yapıldı. Düzenlenen organizasyonda iller ve ülkeler gününde yerel ve ulusal kültür tanıtımları da gerçekleştirildi.