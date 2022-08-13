AK Parti 21.yaşını kutluyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), kuruluşunun 21.yılını kutluyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuruluş yıldönümüne özel kaleme aldığı mektupları AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bizzat elden dağıtmaya başladı. Ellibeş, mektupların bütün ilçelerde dağıtımının bir hafta süreceğini açıkladı.

İLÇE İLÇE DAĞITILIYOR

Kurulduğu günden beri katıldığı her seçimde oylarını yükselterek birinci parti olan AK Parti, 21.kuruluş yıldönümünü kutluyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş yıldönümüne özel bir mektup kaleme aldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün Başiskele’de katıldığı teşkilat programında Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır’la vatandaşlara bu mektubu elden bizzat dağıtmaya başladı. Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Ahmet Karagöz, Van Erciş Derneği Başkanı Selim Sezgin’i de ziyaret edip, mektup takdiminde bulunan Ellibeş, “Bir olduk, 21 olduk sloganıyla partimizin kuruluşunun 21.yaşını kutluyoruz. İlk günkü aşkla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi ve güvenle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz” dedi. Ellibeş, hafta boyunca mektup dağıtımının devam edeceğini, bütün ilçelerde ilçe başkanlıkları öncülüğünde bu çalışmaların gerçekleşeceğini bildirdi.

İŞTE ERDOĞAN’IN MEKTUBU

Değerli kardeşim,

Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bundan 21 yıl önce, 14 Ağustos 2001 tarihinde, AK Partimizin resmi kuruluşunu tamamlayarak, milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk.

"BİR OLDUK 21 OLDUK" şiarıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de, kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir.

Türkiye'nin;

Vesayetin sancılarıyla kıvrandığı...

Geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği...

İstikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı... Dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği...

Velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir.

Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz. İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. Ülkemizin bugüne kadarki tüm meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntılarına da yine biz çare bulacağız.

Partimize bugüne kadar oyları ve dualarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

Recep Tayyip ERDOĞAN

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı