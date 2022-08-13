Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretiminde haziran ayında gerçekleşen aylık yüzde 1.3,yıllık yüzde 8.5’lukartışları olumlu değerlendiriyoruz. Haziranda gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracattan üretim artışının da devam edeceğini bekliyorduk. Bu veriyle birlikte, sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.4’lük artış gösterdi. Buradan ikinci çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının öne çıkacağını görüyoruz” dedi.
SEKTÖRLERİN DURUMU
Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Haziran ayı verilerinde alt kalemlere baktığımızda; yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü dışında tüm sektörlerde artış olduğunu görüyoruz. İmalat sanayide yüzde 10, sermaye mallarında yüzde 12.4, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 16’lık artışları olumlu değerlendiriyoruz. Aylık bazda baktığımızda ise yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 15.3’lük, sermaye mallarında yüzde 2.4’lükgerilemeler görülüyor.Bu kalem geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret ettiğinden, izlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.