Can: Gelir adaletinin sağlanması lazım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanı Muharrem Can ve il yönetimi, Disk Emekli -Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut ve yönetimini ziyaret etti. Yapılan ziyarette konuşan BTP İl Başkanı Muharrem Can, “4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Türk-İş'in verilerine göre 6 bin 839 lira olup, asgari ücret de net 5 bin 500 lira olunca milyonlarca işçi ailesi borç batağına sürüklendi. Emekliler, zaten ülkemizin gerçeklerinde son derece uzak harçlık mahiyetinde bir aylığa talim ediyorlar” dedi.

“YERLİ ÜRETİMİN CANLANDIRILMASI LAZIM”

Açıklamasını sürdüren Can, “Sonra da 24 milyona yakın bir icra dosyası tablosu. Dikkat ederseniz, her şey vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir gelire sahip olmamasından kaynaklanıyor. Bu, her geçen gün daha da kangrenleşen temel sorunun çözümü için fikir lazım, proje lazım, vatandaşlarımızın alım güçlerini artırmak için ceplerine para koymak lazım, gelir adaletinin sağlanması lazım, yerli üretimin canlandırılması lazım” ifadelerini kullandı.