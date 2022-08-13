KOSTÜ, sanayinin ihtiyacına yönelik eczacılar yetiştirmek için kolları sıvadı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ve Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ortak bir çalışma ile ‘Eczacılık Fakültesi – İlaç Endüstrisi İş Birliği’ toplantısı düzenlendi. KOSTÜ’nün Başiskele kampüsünde ev sahipliği yaptığı toplantıda, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilerek istihdam odaklı politikaların izlenmesi üzerinde fikir paylaşımı yapıldı.

BAŞARILI BİR ÇALIŞMA DAHA

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. 35 yıllık eğitim tecrübesi ile Kocaeli’de fakülteler açarak yoluna emin adımlarla devam eden KOSTÜ, Eczacılık Fakültesi için geliştirdiği yeni öğretim modeli doğrultusunda ‘Eczacılık Fakültesi – İlaç Endüstrisi İş Birliği’ toplantısının ilkini gerçekleştirdi. KOSTÜ Konferans Salonu’nda yapılan toplantının amacı; bu yıl açılan Eczacılık Fakültesi’nin akademik çalışmalar ile sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması oldu.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantı; KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığında gerçekleşti. Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KOSTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Sami Çakmak, Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Barkın Berk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Pelin Yüksel Mayda, Eczacılık Fakültesi kadrosundaki akademisyenler ve ilaç sektörünün önde gelen yetkilileri katıldı.

“ÖRNEK OLACAK EĞİTİM MODELİ”

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas açılış konuşmasında, yeni açılan fakültenin eczacılık eğitimi ve yapılacak araştırmaların ilgili paydaşlarla birlikte planlanıp yürütülmesi amaçlandığı için toplantının önemine vurgu yaptı. KOSTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Emiroğlu ise, “Eczacılık Fakültesinde üretime dönük eğitim planlanması ile ileri araştırmalar gerçekleştirerek örnek olacak bir eğitim modeli oluşturduk. Yapacağımız iş birliklerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek katılımcılara teşekkür etti. Toplantı Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Pelin Yüksel Mayda’nın katılımcılara yaptığı Eczacılık Fakültesi’nin tanıtımı ile devam etti.

“ÖĞRENCİLER 1 GÜNÜNÜ FABRİKADA GEÇİRECEK”

Prof. Dr. Mayda, “Bölgemizde çok fazla sektörün öncü firması olması bizim için büyük avantaj. Doğu Marmara Bölgesi’nde Eczacılık Fakültesi olmaması aslında bu bölgenin ihtiyacının karşılanmadığı bir durumdu, biz bu eksikliği kapatmış olacağız. Ar-Ge’ye önem veren akademisyenlerle yeni proje ve araştırmalar yaparak hem ilaç hem de kozmetik sektörüne ciddi katkılar sağlayacağız. Buradaki öncelikli hedefimiz; sadece eczane eczası değil, bilim dünyasına katkı sağlayacak, akademik çalışmalar üretecek, mezun olana kadar en az bir proje yapmış sanayide çalışacak geleceğin eczacılarını yetiştirmek. Öğrencilerimizin birinci sınıftan itibaren ders planlamasını 4 güne yayıp bir gününü sanayide fabrikalar içinde eğitim alarak geçirmesini planlıyoruz. İlaç sanayisinin ihtiyaçlarını biliyoruz ve ihtiyaca yönelik mezunları sanayiye kazandıracağız” sözlerine yer verdi.