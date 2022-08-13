“Sağlıkçılarımızın emeğinin karşılığından uzak yeni bir yönetmelik”

Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Sağlık Bakanlığının yeni yayınladığı "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Bizler yönetmeliğin bu şekli ile bir önceki aylarda yaşanan mağduriyetlerin yeniden yaşanacağını defalarca söyledik. Fakat Sağlık Bakanlığı bürokrasisi her zaman olduğu gibi eline yüzüne bulaştırmayı başardı ve bizleri yanıltmadı. Yeniden sağlık çalışanlarımızın emeğinin karşılığından uzak bir yönetmelikle karşı karşıya geldik” dedi.

“SAĞLIK BAKANI ADALETTEN UZAK”

Sağlık Bakanının her açıklamasının adaletsiz ve gerçeklerden uzak olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bizler her zaman sağlığın ekip işi olduğunu dile getiriyoruz. Birine 800 TL verirken, diğerine 10.000TL ek ödemevermek, Genel İdari Sınıfına hiç vermeyerek, sözde taban belirleyip uygulamada hiç ek ödeme vermemekle adaletten nasıl söz edebiliriz.Bakanlık adaletsiz dağılımlar yapmakta, biz adalet istiyoruz. Biraz da sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamak, haklı taleplerini yerine getirmek için mesai harcayın ve sahanın sesine kulak verin” diye konuştu.

“EK ÖDEME KILIFINDA AYRIMCILIK İSTEMİYORUZ”

Başkan Yıldırım, “Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarımız üvey evlat muamelesi görmekte, ek ödemede alamamaktadır. Söz verilmiş olduğu halde ihmal edilen ASM’lere ek ödemeler ivedilikle yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarımız lütuf değil emeklerinin karşılığının verilmesini beklemektedir. Ek ödeme kılıfında ayrımcılık yapan, hakkaniyetten uzak ve de herkesi kapsamaktan uzak bir genelge ile çalışan motivasyonunu artırmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.