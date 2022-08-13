Olay, İstanbul İzmit yan yolu İstanbul istikameti Kemalpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre alkollü restoranda iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup kavgaya tutuştu. Kavganın çalışanlar tarafından ayrılmasıyla gruplardan biri aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracın önünü kesen diğer grup, ayakta durmakta zorluk çekmelerine rağmen kavga etmeye devam ederek otomobilin camını patlattı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrılarak uzaklaştı.
13 Ağu 2022 - 14:51- Asayiş Güncelleme: 13 Ağu 2022 - 15:07
Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler
İzmit ilçesinde alkollü mekanda başlayan kavga sokağa taştı. Şahıslar alkolden ayakta duracak halleri olmamasına rağmen kavgaya devam etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.