13 Ağu 2022 - 15:06- Asayiş G: 13 Ağu 2022 - 15:08

Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı

İzmit ilçesinde 2 grup arasındaki kavgaya müdahale eden bekçilere bıçak çekildi, konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.
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Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Pişmaniyeciler Meydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle bölgede devriye atan bekçiler olaya müdahale etti. O esnada 1 şahsın bekçilere bıçak çekmesi üzerine bekçi havaya ateş etti. Takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 4 şahıs ekip otolarına alınarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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13 Ağu 2022 - 15:06 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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