Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı

Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Pişmaniyeciler Meydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle bölgede devriye atan bekçiler olaya müdahale etti. O esnada 1 şahsın bekçilere bıçak çekmesi üzerine bekçi havaya ateş etti. Takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 4 şahıs ekip otolarına alınarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Pişmaniyeciler Meydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle bölgede devriye atan bekçiler olaya müdahale etti. O esnada 1 şahsın bekçilere bıçak çekmesi üzerine bekçi havaya ateş etti. Takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 4 şahıs ekip otolarına alınarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.