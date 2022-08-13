“Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz”

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye’deki Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkcügil, Dünya Kontinans Derneği/International Continence Society (Kadın Ürolojisi ve Fonksiyonel Üroloji) bilimsel komitesine seçildi. 5 Kişilik komiteye giren Özkürkçügil, ICS (International ContinenceSociety) Developing World bilimsel komitesine seçilen ikinci Türk hekim oldu. Özkürkçügil, böylelikle bu alanında dünyadaki sayılı hekimlerden biri oldu.

“DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR İDRAR KAÇIRIYOR”

‘Kontinans’ ve Kontinans Derneği hakkında bilgi verebilir misiniz?

‘Kontinans’ demek işeme bozukluğu demek. İdrarını kaçıran, yapamayan veya bir takım nörolojik problemlere bağlı bu tür hastalılardaki idrar yapmadaki güçlülüklerle ilgili bir alandır. Her kadın ve erkek yaş grubunu ilgilendirir. Her 5 kadından biri doğumdan ölüme kadar idrar kaçırır. Dünyada 400 milyonun üzerinde kadının idrar kaçırdığı düşünülmekte. Türkiye’de yaptığımız bir çalışma var. Bütün Türkiye’yi kapsayan bir çalışmadır. Kadınlarda yüzde 40’lara yakındır ülkemizde. 40 yaşından sonra da artar. Kadınlar bazen bunu yaşlanmanın bir parçası olarak görür ama alakası yoktur. Kontinans Derneği 2003 yılında kuruldu. 2 yılda bir Antalya’da kongremizi yapıyoruz. Uluslararası katılımlı. Son bir ay içinde Çanakkale ve Van’da eğitim toplantıları yaptık. Uzman arkadaşlara eğitimler veriyoruz.

“EN ÜST NOKTAYA GELMEYİ BAŞARDIM”

Dünya Kontinans Derneği Komitesi’ne seçildiğinizde ne hissettiniz?

Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Akademik alanda çalışıyorsunuz ve hedefleriniz oluyor. Bu hayallere hedeflere ulaşmak için çabalıyorsunuz ve hedeflerinize varıyorsunuz. Kendi alanımda en üst noktaya gelmeyi başardım. Şimdi bir ayağımızı uluslararası alana açmak beni mutlu etti. Allah’ın izni ile başarılı olacağız. Bu yeni bir kapıdır, yeni bir alan gördük. Çok büyük bir alan. Çok çalışmak lazım.

“DÜNYADA İKİNCİ BİR ÖRNEĞİ YOK”

Komitenin alanı nedir? Ne iş yapacaksınız?

Bizim ilgilendiğimiz alan ile ilgili Avrupa’da Avrupa Üroloji Derneği var. Kadın ürolojisi alanında derneğin asil üyesiyim. Dünyada 15 üye var. Bu yeni seçildiğim komite çok önemli. Bu dünya Kontinans Derneği. Dünyada bu işin lideri olan, eğitim veren, bilimsel çalışmalara ön ayak olan en önemli dernektir. Dünya Kontinans Derneği. International ContinenceSociety kısaca ICS diyoruz. Bu çok önemli bir dernek. Pandemi öncesi TIP ve Üroloji alanında en geniş katılımlı kongreleri yapan dernektir. Dernekte sadece hekimler yok. Fizyoterapistler var, hemşireler var, kadın doğumcular ve pratisyen hekimler var. İdrar kesesi ile ilgili olan tüm problemleri içerir. Biz bu sorunları çözmezsek bu hastaların bir kısmının problemleri böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor. Bütün bilimsel çalışmaların içinde olacağım. Projeler oluşturacağız. Kendi fikirlerimi paylaşacağım. Bilmediğimiz, tıbbın çözemediği sorunlar üzerine çalışacağız. Dünyanın her yerinde eğitim vereceğim. Finansal açıdan çok güçlü bir kuruluş. Dünyada ikinci bir örneği yok.

“İKİNCİ BAŞVURUM KABUL EDİLDİ”

Komiteye giriş süreci nasıl oluyor?

Bir başvuru süreci var. Bu benim ikinci başvurum. Daha önce başvurduğumda kabul edilmemişti. İkinci başvurumda kabul edildim. Bu beni çok mutlu etti. Müracaat ediliyor. Kriterlere bakıyorlar. Yapmış olduğunuz çalışmalara bakıyorlar. Sadece ben müracaat etmedim. Bir sürü insan başvuruyor.

“SÜREÇ 2025’E KADAR DEVAM EDECEK”

Komite ne sıkılık ile bir araya gelecek ve göreviniz ne zamana kadar sürecek?

Bizim komite pandemi olmadığı dönemde, gelişmesi tamamlanmamış ülkelerde özellikle Afrika’da çok ciddi ameliyatlar yaptı. Dünyanın 4 bir yanında giderek hem eğitimler veriyor hem de ameliyatlar yapıyor. Benim sürecim 9 Eylül 2022 de Viyana’da başlayacak. Oradaki bir toplantıya katılacağım. Orada üyeler ile tanışacağım. Sürecim 2025’e kadar deva edecek.

“YÜZDE 99 BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Sizin ev sahipliğinizde Türkiye’de bir toplantı olur mu?

Eğer pandemi izin verirse bunu yüzde 99 başaracağımıza inanıyorum. Daha önce Türkiye Kontinans Derneği Kongresi’nde çok değerli bilim insanlarını ağırladık. Yabancı meslektaşlarımız bizi kırmadı ve davetimize icabet etti. Dünya Kontinans Derneği başkanı da geldi. O yüzden bunu çok istiyorum.

“BURALARA GELMEK ÇOK ZOR”

Şimdi siz nasıl bir süreç bekliyor?

9 Eylül’de Viyana’ya gidiyorum. Viyana’da bilimsel bir konuşmam olacak. Sonra Dubai’ye gidiyorum. Yine orada davetli olarak konuşma yapacağım. Bilimsel eğitim toplantılarına devam edeceğim. Daha sonra da İspanya’ya davet edildim. Dolayısıyla 3 yurt dışı programda toplantım olacak. Türk Üroloji Derneği’nin toplantısı olacak. Akademik anlamda görevimi layıkıyla yapmak için çalışıyorum. Buralara gelmek çok zor. Daha zoru ise geldikten sonra başlıyor. Oraya gelmeyi hak ettiğinizi göstermelisiniz. İşin o kısmı daha zor.

“BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Son olarak eklemek istediniz bir şey var mı?

Bir başka haylimde de üroloji alan bilim dalını akredite etmek. Bu hem eğitim ve hem cerrahi alanda Avrupa standartlarını olduğunu tescilidir. Bizim bunları layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Bunun müracaatını yaptık. İnşallah Cumhuriyet’in yüzüncü yılında biz de kliniğimizi akredite edeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz.

PROF. DR. CÜNEYD ÖZKÜRKÇÜGİL KİMDİR?

Aslen Konyalı olan ve Ankara Tıp Fakültesi mezunu CüneydÖzkürkçügil, 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde göreve başladı. 18. dönem SHP Milletvekili Ömer Türkçakal’ın damadı olan CüneydÖzkürkçügil, Avukat Meral TürkçakalÖzkürkcügil ile evli ve bir çocuk babası. Bir dönem Kocaeli Tabip Odası Başkanlığını da yürüten Özkürkcügil, halen Türkiye’deki Kontinans Derneği’nin başkanı olarak görev yapıyor.