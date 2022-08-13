Eczacı Yusuf İzzettin Bilgisu hayatını kaybetti

İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak Martı Apartmanı'nda oturan, İzmit Santral mevkiindeki eski Santral Eczanesi’nin sahibi Eczacı Yusuf İzzettin Bilgisu (77) böbrek yetmezliğine bağlı kalp krizi sonucu vefat etti. Merhume Serpil Bilgisu’nun eşi, Mercedes Servisler Genel Müdürü Tolga Bilgisu’nun babası olan Yusuf Bilgisu’nun cenazesi pazar öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yusuf İzzettin Bilgisu için yarın defin sonrası ikindi-akşam arası da Fevziye Camii’nde okuma yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.