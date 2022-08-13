Eczacı Yusuf İzzettin Bilgisu hayatını kaybetti

İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak Martı Apartmanı'nda oturan, İzmit Santral mevkiindeki eski Santral Eczanesi’nin sahibi Eczacı Yusuf İzzettin Bilgisu (77) böbrek yetmezliğine bağlı kalp krizi sonucu vefat etti. Merhume Serpil Bilgisu’nun eşi, Mercedes Servisler Genel Müdürü Tolga Bilgisu’nun babası olan Yusuf Bilgisu’nun cenazesi pazar öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yusuf İzzettin Bilgisu için yarın defin sonrası ikindi-akşam arası da Fevziye Camii’nde okuma yapılacak.