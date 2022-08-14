Yangın, Kartepe ilçesinde atıl durumda bulunan bir ilaç fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple fabrika çatısında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
14 Ağu 2022 - 09:18- Asayiş Güncelleme: 14 Ağu 2022 - 09:20
Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı
Kartepe ilçesinde kullanılmayan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.