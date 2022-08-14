14 Ağu 2022 - 09:23- Yaşam G: 14 Ağu 2022 - 09:27

Karakadılar ve Soyer mutluluğa ‘evet’ dedi

CHP Kartepe Meclis Üyesi Sabri Soyer ve Meryem Soner’in kızları Kübra ile CHP Kartepe eski İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile Nazire Karakadılar’ınoğulları CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Zeki Karakadılar mutluluğa ‘evet’ dedi. Düzenlenen düğüne katılım yoğun olurken Karakadılar, “Ben eşime asla sesimi yükseltmeyeceğim. O yüzden burada da bağırarak evet demeyeceğim” şeklinde konuştu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Karakadılar ve Soyer mutluluğa ‘evet’ dedi mask
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe Meclis Üyesi Sabri Soyer ve eşi Meryem Soyer’in güzel kızları Kübra ile CHP Kartepe eski İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile Nazire Karakadılar’ın yakışıklı oğulları CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Zeki Karakadılardünya evine girdi. Kartepe Park Otel’de gerçekleşen etkinliğe katılım yoğun olurken çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kıydı.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen düğüne çiftin ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Gençlik Kolları MYK Üyesi Caner Arduç, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir Gültekin, önceki dönem CHP İzmit İlçe Başkanı Alparslan Seymen, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve partinin önde gelen birçok ismi ile çiftin akrabaları katılım sağlayarak mutluluklarına şahit oldu. Çiftin nikah şahitliğini ise protokol üyeleri yaptı.

BAĞIRMADAN EVET DEDİ

Düzenlenen nikahta Zeki Karakadılar’ın bağırmadan ‘evet’ demesi dikkat çekerken Karakadılar, “ben eşime asla sesimi yükseltmeyeceğim. O yüzden burada da bağırarak evet demeyeceğim” ifadelerinde bulunurken çiftin nikahlarını kıyan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman gülümseyerek “Avukat adam işi biliyor; baştan itaat ediyor” dedi. Genç çiftin ‘evet’ demesinin ardından herkes çifti alkışladı.

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14 Ağu 2022 - 09:23 - Yaşam

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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