Şakoğlu: “AKP’li Tutuş tutturamadıkça paylaşımlarını siliyor"

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, gündemi meşgul eden Cumhuriyet Parkı ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. “İşi gücü çamur atmak olanları kendi çamurlarına buluyor” diyen Şakoğlu devamında şu ifadelere yer verdi, “Herkese merhaba. Memleketimde mülkün temeli olan adalet işlemekte zorlanmaya başlayınca devreye her zaman olduğu gibi ilahi adalet giriyor. Kahramanımız yine İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş. Bakmış kendi siyasi görüşündekilerin İzmit Belediyesine saldırmasından her zaman olduğu gibi yine İzmit Belediyesi prim yapıyor, dur şunlara bir cevap vereyim demiş.

“PAYLAŞIMINI HEMEN KALDIRMIŞ”

‘İş yapmaya gönlü olan önce kendi işini yapar’ demiş ve mülkiyeti bakım onarımı tamamen İzmit Belediyesine ait olduğunu sandığı Şelale Parkı düzeltmemizi salık vermiş. Bunları da hem kendi sosyal medya hesabından hem de bazı basın organlarının manşetlerinden ilan etmiş. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Birileri Tutuş’a, ‘Ne yapıyorsun kardeşim, Şelale Park Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yine İzmit Belediyesine tahsis etmediği yerlerden biri, hemen kaldır paylaşımını’ demiş. Sayın Tutuş da mal bulmuş mağribi gibi yayınladığı işi anında kaldırmış. Allah’ın sopası yok, adaleti var. Adama kendi sopasıyla kendisini dövdürür.

“MECLİS KARARINI UYGULAMIYORLAR”

AKP döneminde 10 yıllığına kendi yandaşlarına tahsis edilen Şelale Park Kafe aynı Cumhuriyet Parkı gibi 20 dönümün altında olmasına rağmen meclis kararını uygulamayan KBB tarafından ilçe belediyemize terk edilmediği gibi tahsisi de yenilenmeyen bir alandır. İçindeki kiracının sözleşmesi bittiği halde İzmit Belediyesi olarak çıkartamıyoruz. KBB’de gereğini yapmıyor. Hal böyle iken Şelale Park alanı sırf İzmit Belediyesinin kullanımına geçmemesi için şu an tamamen kontrolsüz bir alan haline getirildi.