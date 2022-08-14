14 Ağu 2022 - 09:36- Eğitim G: 14 Ağu 2022 - 09:39

Meteoroloji uyardı: Haftanın ilk gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta etkisini yer yer gösteren yağışlar bugün sürmesi ve yarın da etki alanını genişletmesi bekleniyor. Yağışlar hafta ortasında kuvvetini yitirecek.
Meteoroloji uyardı: Haftanın ilk gününe dikkat mask
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Türkiye’de son günlerde kendini gösteren sağanak yağışların bugün ve yarın da etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde görülecek yağışların hafta ortasında etkisini kaybedecek. Yağış görülen yerlerde kısa süreliğine düşen sıcaklık değerlerinin de artışa geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı’nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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14 Ağu 2022 - 09:36 - Eğitim

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