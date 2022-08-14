Meteoroloji uyardı: Haftanın ilk gününe dikkat

Türkiye’de son günlerde kendini gösteren sağanak yağışların bugün ve yarın da etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde görülecek yağışların hafta ortasında etkisini kaybedecek. Yağış görülen yerlerde kısa süreliğine düşen sıcaklık değerlerinin de artışa geçeceği tahmin ediliyor.
BAZI BÖLGELERDE KUVVETİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı’nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.