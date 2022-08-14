Yol Bakım Timine yeni sistem asfalt tamir ve bakım robotu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç filosuna son teknolojik 4 adet yeni Asfalt Tamir ve Bakım Aracı kattı. Yol Bakım Timi tarafından Kocaeli genelinde kısmi bozulmaların meydana geldiği yolların bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak olan brüt 8m3/12 ton bunker kapasiteli asfalt tamir ve bakım robotu, 6x4 kamyon üzerine montajlandı. Döküm yerine kadar asfaltı sıcak tutacak elektrikli ısıtma sistemi, kızgın yağ deposu, emisyon tankı ve mazotlu temizleme sistemi ile birlikte imal edilen asfalt yama robotları, asfalt yama çalışmalarının daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi daha fazla noktada, daha hızlı yol bakım onarım çalışmaları yapmak için iş makinesi filosunu yeni iş makineleri ile güçlendiriyor.

KARLA MÜCADELEDE KULLANILABİLECEK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni alınan asfalt tamir ve bakım araçları, aynı zamanda asfalt çalışmalarının yapılamayacağı kış aylarında, karla mücadele çalışmalarında da kullanılabilecek. Araçların ön tarafına takılabilen bir kar küreme bıçağı ve haznenin arkasına takılabilen tuz serpme aparatı ile karla mücadele aracına dönüşebilen bu araçlar önümüzdeki kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.

BÜYÜKŞEHİR MAKİNE PARKI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Solaklar Şantiyesinde, makine parkında yeni alınan araç ve iş makineleri ile birlikte 93 adet kamyon ve kamyonet araç; 74 adet de iş makinesi bulunuyor. Büyükşehir her alanda en kaliteli ve hızlı hizmeti vermek için iş makinesi filosunu güçlendirmeye devam ediyor.