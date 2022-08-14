Gebze-Şile yoluna 14 bin ton asfalt

Şehir genelinde ilçe merkezlerindeki yolların yenileme ve onarımına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı önemi kırsal kesimdeki yollara da veriyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların tatil beldelerine ulaşım için kullandığı yolların konforunun arttırılması hedefiyle Gebze-Şile yolunda yenileme çalışması yapılıyor. Kadıllı Köyü mevkiinde yapılan yenileme çalışması kapsamında 14 bin ton asfalt serimi yapılıyor.
BOZULAN KISIM TAMAMEN YENİLENİYOR
Yaz günlerinde hafta içi ve hafta sonu demeden, gece gündüz yol imalatlarına sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaz ve bahar aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gebze-Şile yolunun Kadıllı Köyü mevkiindeki 4 bin 100 metrelik bozuk yol tamamen yenileniyor. Araç trafiğini aksatmadan ve güvenli bir şekilde üstyapı çalışmalarının yürütüldüğü yolda çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.