14 Ağu 2022 - 10:03- Spor G: 14 Ağu 2022 - 10:05

Gebze-Şile yoluna 14 bin ton asfalt

Gebze Şile Yolu’nun bozuk olan kısmı Büyükşehir tarafından yapılan çalışma ile yenileniyor. 4 bin 100 metrelik kısma 14 bin ton asfalt serilecek
Gebze-Şile yoluna 14 bin ton asfalt mask

Şehir genelinde ilçe merkezlerindeki yolların yenileme ve onarımına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı önemi kırsal kesimdeki yollara da veriyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların tatil beldelerine ulaşım için kullandığı yolların konforunun arttırılması hedefiyle Gebze-Şile yolunda yenileme çalışması yapılıyor. Kadıllı Köyü mevkiinde yapılan yenileme çalışması kapsamında 14 bin ton asfalt serimi yapılıyor.

BOZULAN KISIM TAMAMEN YENİLENİYOR

Yaz günlerinde hafta içi ve hafta sonu demeden, gece gündüz yol imalatlarına sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaz ve bahar aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gebze-Şile yolunun Kadıllı Köyü mevkiindeki 4 bin 100 metrelik bozuk yol tamamen yenileniyor. Araç trafiğini aksatmadan ve güvenli bir şekilde üstyapı çalışmalarının yürütüldüğü yolda çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
# bir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

14 Ağu 2022 - 10:03 - Spor

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