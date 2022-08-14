Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri yer aldı.
14 Ağu 2022 - 13:41- Sağlık Güncelleme: 14 Ağu 2022 - 13:43
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtilere dikkat
Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.