14 Ağu 2022 - 13:41- Sağlık G: 14 Ağu 2022 - 13:43

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtilere dikkat

Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtilere dikkat mask

Sağlık Bakanlığı  tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri yer aldı.
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14 Ağu 2022 - 13:41 Kocaeli- Sağlık

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