Sefa ve Elif bir ömür için 'Evet' dedi

Uzun yıllardır kentimizde gazetecilik mesleğini yerine getiren, Kocaeli basınının emekçi isimlerinden birçok kurumda görev almış Sefa Gardiyanoğlu ile Esmer ve Bahattin İnan çiftinin biricik kızı Elif İnan dünya evine girdi. Ayşe ve Mehmet Gardiyanoğlu'nun tek oğlu olan Sefa Gardiyanoğlu, Elif İnan ile hayatını İstanbul Eyüp Belediyesi'ne ait Alibeyköy Osmanlı Park Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah merasimi ile birleştirdi. Genç çiftin nikah şahitliklerini Ahmet Sancar Kızılkaya, Serhat Güneş, Kasım Kılınç ve Şenol Kılınç yaptı. Heyecanları gözlerinden okunan genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı.