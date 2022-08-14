Uzun yıllardır kentimizde gazetecilik mesleğini yerine getiren, Kocaeli basınının emekçi isimlerinden birçok kurumda görev almış Sefa Gardiyanoğlu ile Esmer ve Bahattin İnan çiftinin biricik kızı Elif İnan dünya evine girdi. Ayşe ve Mehmet Gardiyanoğlu'nun tek oğlu olan Sefa Gardiyanoğlu, Elif İnan ile hayatını İstanbul Eyüp Belediyesi'ne ait Alibeyköy Osmanlı Park Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah merasimi ile birleştirdi. Genç çiftin nikah şahitliklerini Ahmet Sancar Kızılkaya, Serhat Güneş, Kasım Kılınç ve Şenol Kılınç yaptı. Heyecanları gözlerinden okunan genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı.
14 Ağu 2022 - 14:21- Yaşam Güncelleme: 14 Ağu 2022 - 14:24
Sefa ve Elif bir ömür için 'Evet' dedi
Kentimizin sevilen ve başarılı muhabirlerinden Sefa Gardiyanoğlu ile Elif İnan dünya evine girdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.