Altın adam: Oğuzhan Tüzün

Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Kocaeli’ye ilk madalya Atıcılık Milli Takımı adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Oğuzhan Tüzün’den geldi
BÜYÜK BAŞARI
Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 2000’in üzerinde sporcunun yarıştığı 5. İslami Dayanışma Oyunlarından Kocaeli’ye ilk madalya atıcılıktan geldi. Trap Karışık Takım müsabakasında, Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir’in içerisinde yer aldığı trap karışık takımı, gösterdiği başarılı performans ile altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporculara madalya ve hediyelerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ile Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan takdim etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.