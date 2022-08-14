Altın adam: Oğuzhan Tüzün

Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Kocaeli’ye ilk madalya Atıcılık Milli Takımı adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Oğuzhan Tüzün’den geldi

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Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 2000’in üzerinde sporcunun yarıştığı 5. İslami Dayanışma Oyunlarından Kocaeli’ye ilk madalya atıcılıktan geldi. Trap Karışık Takım müsabakasında, Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir’in içerisinde yer aldığı trap karışık takımı, gösterdiği başarılı performans ile altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporculara madalya ve hediyelerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ile Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan takdim etti.