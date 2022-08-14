Eriklitepe tamam

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor’un Eriklitepe kampı sona erdi. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde son gün çift antrenman yapıldı. Gündüz koşular yapılırken akşam ise takım sahaya indi. Akşamki antrenmanda kuvvet çalışması ve topla pas çalışması yapıldı. Antrenmanın son kısmında gruplar halinde dar alanda çift kale turnuvası gerçekleşti. Sarı takım günün şampiyonu oldu ve neşeli antrenmanın ardından Eriklitepe kampı noktalandı. Çalışmalarına 19 Ağustos’a kadar Gölcük’te devam edecek olan takım 22 Ağustos’ta Düzce Topuk Yaylası’nda ikinci etap kampına başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.