Eriklitepe tamam

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor’un Eriklitepe kampı sona erdi. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde son gün çift antrenman yapıldı. Gündüz koşular yapılırken akşam ise takım sahaya indi. Akşamki antrenmanda kuvvet çalışması ve topla pas çalışması yapıldı. Antrenmanın son kısmında gruplar halinde dar alanda çift kale turnuvası gerçekleşti. Sarı takım günün şampiyonu oldu ve neşeli antrenmanın ardından Eriklitepe kampı noktalandı. Çalışmalarına 19 Ağustos’a kadar Gölcük’te devam edecek olan takım 22 Ağustos’ta Düzce Topuk Yaylası’nda ikinci etap kampına başlayacak.