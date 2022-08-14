14 Ağu 2022 - 14:27- Spor G: 14 Ağu 2022 - 14:28

Volkan Mert: “Lige kadar hazır olacağız”

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Volkan Mert: “Lige kadar hazır olacağız” mask

3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor’un başarılı kalecisi Volkan Mert Korkmaz, Kocaelispor ile rakip olmanın bile kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.  Volkan Mert lige kadar hazır olacaklarını da ifade etti

RAKİP OLMAK BİLE GÜZEL

Volkan “Kocaelispor şehrimizin güzide takımı. Biz de sonuna kadar destekliyoruz. Antrenman maçı yaptık. İyi mücadele oldu. İki takım için de maçın kaliteli geçtiğini söyleyebilirim. Sonucun çok önemi yok. Kocaelispor ile rakip olmak bile çok güzel. Neticesinde Kocaelispor’da yetiştim ve geliştim. İsmet ile de konuştum. Takımı beğendim. İnşallah şehre şampiyonluk yaşatırlar” dedi.

AİLE ORTAMI BAŞARIYI GETİRECEK

Genç kaleci sözlerinin devamında şunları söyledi “:Biz de başarılı olmak istiyoruz. Kocaeli’den gelen genç arkadaşlarımız, geçen sezondan kalanlar, yeni arkadaşlarımız ile birlikte aile ortamını yakaladık. Birlikte iyi zaman geçiriyoruz. İnşallah bu güzel ortam iyi futbolu da beraberinde getirecektir. Yeni bir teknik ekibimiz var. Onlar da kısa sürede kaynaştı. Samimi insanlar. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Antrenmanlarımız yorucu ancak neşe içinde geçiyor. Ligde kadar hazır olacağımızı düşünüyorum. Rekabet geliştirir. Kocaelispor’dayken Ercüment abim vardı, geçen sezon Taha vardı, bu sezon İlker ağabey ve Murat var… Profesyonel bir futbolcu olarak bulduğumuz her sürenin kıymetini bilmemiz lazım. Ben de daha önce olduğu gibi bundan sonra da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim”

# bir, ile, Kocaelispor

14 Ağu 2022 - 14:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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