Volkan Mert: “Lige kadar hazır olacağız”

3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor’un başarılı kalecisi Volkan Mert Korkmaz, Kocaelispor ile rakip olmanın bile kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Volkan Mert lige kadar hazır olacaklarını da ifade etti
RAKİP OLMAK BİLE GÜZEL
Volkan “Kocaelispor şehrimizin güzide takımı. Biz de sonuna kadar destekliyoruz. Antrenman maçı yaptık. İyi mücadele oldu. İki takım için de maçın kaliteli geçtiğini söyleyebilirim. Sonucun çok önemi yok. Kocaelispor ile rakip olmak bile çok güzel. Neticesinde Kocaelispor’da yetiştim ve geliştim. İsmet ile de konuştum. Takımı beğendim. İnşallah şehre şampiyonluk yaşatırlar” dedi.
AİLE ORTAMI BAŞARIYI GETİRECEK
Genç kaleci sözlerinin devamında şunları söyledi “:Biz de başarılı olmak istiyoruz. Kocaeli’den gelen genç arkadaşlarımız, geçen sezondan kalanlar, yeni arkadaşlarımız ile birlikte aile ortamını yakaladık. Birlikte iyi zaman geçiriyoruz. İnşallah bu güzel ortam iyi futbolu da beraberinde getirecektir. Yeni bir teknik ekibimiz var. Onlar da kısa sürede kaynaştı. Samimi insanlar. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Antrenmanlarımız yorucu ancak neşe içinde geçiyor. Ligde kadar hazır olacağımızı düşünüyorum. Rekabet geliştirir. Kocaelispor’dayken Ercüment abim vardı, geçen sezon Taha vardı, bu sezon İlker ağabey ve Murat var… Profesyonel bir futbolcu olarak bulduğumuz her sürenin kıymetini bilmemiz lazım. Ben de daha önce olduğu gibi bundan sonra da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.