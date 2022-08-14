Gölcükspor - Harbiş maçı 19 Ağustos’ta

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor ile Harbişspor antrenman maçına çıkacak. 19 Ağustos’taki maç Şirinköy ya da İhsaniye Stadı’nda olacak. Zemin ile ilgili küçük sorun halledilirse karşılaşma Gölcükspor’un maçlarını oynadığı Şirinköy’de olacak. Maçın saati ise önümüzdeki günlerde belli olacak.