Eren Türkkal Çatalcaspor’da

Kocaelispor alt yapısında ve A takımında oynayan yetenekli futbolculardan Eren Türkkal’ın yeni takımı belli oldu. Sağ-sol Stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyebilen Eren Türkkal, 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile anlaşma sağladı. 2002 doğumlu futbolcu ile yeşil siyahlı kulübün yolları ayrılırken, Çatalca ekibi Eren ile 3 yıllık sözleşme yaptı. İstanbul temsilcisi Eren için sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verecek. Hem futbolu hem de karakteri ile örnek bir sporcu olan Eren, Çatalcaspor’un kampına katılmak üzere Bolu Termal Otel’e hareket etti.
# bir, ile, Kocaelispor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.