14 Ağu 2022 - 14:28- Spor G: 14 Ağu 2022 - 14:29

Eren Türkkal Çatalcaspor’da
Eren Türkkal Çatalcaspor’da mask

Kocaelispor alt yapısında ve A takımında oynayan yetenekli futbolculardan Eren Türkkal’ın yeni takımı belli oldu. Sağ-sol Stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyebilen Eren Türkkal, 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile anlaşma sağladı. 2002 doğumlu futbolcu ile yeşil siyahlı kulübün yolları ayrılırken, Çatalca ekibi Eren ile 3 yıllık sözleşme yaptı. İstanbul temsilcisi Eren için sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verecek. Hem futbolu hem de karakteri ile örnek bir sporcu olan Eren, Çatalcaspor’un kampına katılmak üzere Bolu Termal Otel’e hareket etti.
# bir, ile, Kocaelispor

14 Ağu 2022 - 14:28 - Spor

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Eren Türkkal Çatalcaspor’da mask
Eren Türkkal Çatalcaspor’da
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