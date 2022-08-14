Eren Türkkal Çatalcaspor’da

Kocaelispor alt yapısında ve A takımında oynayan yetenekli futbolculardan Eren Türkkal’ın yeni takımı belli oldu. Sağ-sol Stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyebilen Eren Türkkal, 3. Lig takımlarından Çatalcaspor ile anlaşma sağladı. 2002 doğumlu futbolcu ile yeşil siyahlı kulübün yolları ayrılırken, Çatalca ekibi Eren ile 3 yıllık sözleşme yaptı. İstanbul temsilcisi Eren için sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verecek. Hem futbolu hem de karakteri ile örnek bir sporcu olan Eren, Çatalcaspor’un kampına katılmak üzere Bolu Termal Otel’e hareket etti.