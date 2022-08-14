Öncü Gençlik’ten bir başarı daha

Yozgat Valiliği himayesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinesinde Yozgat Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Ulusal Dağ Bisiklet Yarışları, 17 kategoride 169 sporcunun katılımıyla Ağustos 2022 tarihinde Yozgat’ta düzenlendi. Şampiyonada Yıldızlar B kategorisinde (U15 Erkek) birinci olan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Arda Uzel Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcu Arda Uzel, antrenör Adem Engin ve Başkan Resul Temel’i başarılarından dolayı tebrik ediyor ve kutluyoruz.