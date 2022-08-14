Kiralık ev fiyatları tayini de etkiledi!

Artan konut fiyatları, hızla yükselen kiralar Türkiye genelinde hem şehir içi, hem de şehirlerarası göçü başlattı. Yüksek fiyatların hakim olduğu bu bir yıldan uzun süre boyunca göç hareketi mayıs ayından bu yana dikkat çeker hale geldi. Fiyat artışları hemen her şehirde kendini gösterirken, bu nedenle taşınmalar da maliyeti tam anlamıyla düşürmüyor. Ancak özellikle İstanbul’da katlanan kiralık fiyatlar şehir içinde taşınma hareketini yaz mevsimi boyunca oldukça hızlandırdı. Bu ev arayışı, çeper alanlarda da fiyatları tırmandırdı.

TAYİN İSTEYEN MEMURLAR

Son olarak ise ağustos başında tayin sonuçları açıklanan öğretmenlerin de tayinlerinde ‘kira’yıbaz aldığı görüldü. Önceki yıllarda tercih sıralamalarını yaşam koşullarına göre değerlendiren öğretmenler, tercih edecekleri okulları arayarak öncelikle bölgedeki kira fiyatı değerlendirmelerini sordu. Tayin isteyen memurların bu süreçte değerlendirmelerini kiralık konut bulabilecekleri ve uygun fiyatlı kiralama yapabilecekleri alanlara yöneltmeye devam edecekleri belirtiliyor.

İSTANBUL’DAN ANADOLU’YA

Kocaeli’de emlakçılık yapan Süleyman Altun, tayin döneminde şehirdeki okulları tercih edecek öğretmenlerden sıkça telefon alıp bölgedeki kiralık konut fiyatlarının sorulduğunu vurgularken, şimdi ise şehre gelen öğretmenlerin kiralık ev aradığını söyledi. Altun, “İstanbul’a yakın olması sebebiyle Kocaeli’nin bazı semtleri son bir yıldır buraya taşınan insanlarla doldu. Kiralama ve satın alma yaptılar. Bu ilgi şehirdeki fiyatları da yükseltti. Son olarak ev arayan bir öğretmene, tayini başka ile çıkan öğretmenin boşalttığı evi tuttuk. Fiyat 4 bin lira. 1 yıl önce bu kira 1.500 lira seviyesinin altındaydı” dedi. İstanbul’dan Afyonkarahisar’a geçen bir sınıf öğretmeni ise, bu sayede şu anda ödediği kira olan 6 bin liranın yarıya düşeceğini kaydederken; pek çok öğretmenin de İstanbul yerine Anadolu şehirlerini tercih ettiğini dile getirdi.

ÇEPERDE DE FİYAT ARTTI

Kiralık konut piyasasındaki daralma ve hızla artan fiyatlar sonucunda şehir içinde göç başladığını mayıs ayında Milliyet’te gündeme taşımıştık. Yaz mevsiminin de etkisiyle İstanbul merkezinden şehrin daha uzak ilçelerine taşınmalar arttı. Ancak kiralık konut azlığı nedeniyle bir miktar fiyat artışı gören çeperdeki ilçelerde de bu taşınmalarla birlikte fiyatlar katlandı. Bölge emlakçıları artan kiralık fiyatlarının bu ilçelerde de 2 ila 3 katını geçtiğini belirtiyor. Pendik Tuzla bölgesinde uzman emlakçılardan Eşref Şahin, bölgeye İstanbul’un merkez ilçelerinden gelerek kiralık arayışında olan çok kişinin bulunduğunu vurgularken, “1 yıl önce 1500 liraya kiraladığım bir evi şu anda 3.500 ile 4.500 lira arasında kiralayabilirim. Yani artık buralarda da olumsuz bir durum var. Şimdi de çeperdeki ilçelerin daha arka mahalleleri, ulaşımın daha zor olduğu yerler tercih edilmeye başlandı” dedi.

‘SİTEDEN DE ÇIKIYORLAR’

Şehrin daha uzak ilçelerinde de artık kiralık konutta çok fazla seçenek kalmadığını anlatan Ümraniye Sancaktepe bölgesi emlakçılarından İbrahim Turmuş, “Bu durum bizler için de iyi değil. Zaten az ev var ve hemen kiralanıyor. Fiyatlar sürekli artıyor. Ev sahiplerine uyarılarımızı yapıyoruz, evin değerini anlatıyoruz ama piyasa öyle bir noktaya geldi ki herkes daha fazlasını istiyor. Yakın zamanda bir durulma beklemiyoruz. 1 yıl önce 1500 liraya kiralık konutun oldukça yoğun olduğu bölgede 3 katını aşan fiyatlarla kiralama yapılıyor” diye konuştu.

AİDAT ÖDEMEKTEN YORULDU

Sancaktepe emlak uzmanlarından Nermin Şahin ise, her gelir grubunun tercihinde bir alt seçenek ilçeye yönelik talep oluşmaya başladığını söyledi. Şahin, “Örneğin sitede oturanlar, hem kira hem aidat ödemekten yoruldu, mahallelerde normal binalara geçiyorlar. Ataşehir’den Üsküdar’dan çok fazla insan Sancaktepe’ye geliyor. Her gelir grubunun kendi standardını bir miktar düşürdüğünü görüyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER DE EV ARIYOR

Üniversite tercih dönemi ardından İstanbul’da öğrencilerin de kiralık ev arayışı başlamıştı. Devam eden arayışlar, hem kiralık ev azlığı, hem de yüksek fiyatlar nedeniyle büyük oranda olumsuz sonuçlanıyor. (Milliyet)