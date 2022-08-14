OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Tamek, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Çilekli, yeşil elmalı ve tropik meyve aromalı çeşitleriyle, başta çocuklar olmak üzere lezzetli bir ferahlık yaşamak isteyenlerin beğenisine sunulan TamekLimo’lar, 200 ml’lik karton ambalajları ve eğlenceli görsel dünyasıyla raflardaki yerini alıyor.Çocuklar için hazırlanmış ilk limonata olma özelliğini taşıyan TamekLimo’lar, lezzetinin yanı sıra içeriğindeki meyvelerden gelen C vitamini ile de limonata dünyasına yepyeni bir bakış getiriyor.
14 Ağu 2022 - 14:30- Ekonomi Güncelleme: 14 Ağu 2022 - 14:31
Tamek’ten yaz sürprizi
Tamek’in limonata lezzetini çocukların en sevdiği meyve aromalarıyla bir araya getirerek hazırladığı yeni TamekLimo’lar yaz aylarının vazgeçilmezi oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.