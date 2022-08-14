14 Ağu 2022 - 14:30- Ekonomi G: 14 Ağu 2022 - 14:31

Tamek’ten yaz sürprizi

Tamek’in limonata lezzetini çocukların en sevdiği meyve aromalarıyla bir araya getirerek hazırladığı yeni TamekLimo’lar yaz aylarının vazgeçilmezi oluyor.
Tamek’ten yaz sürprizi mask

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Tamek, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Çilekli, yeşil elmalı ve tropik meyve aromalı çeşitleriyle, başta çocuklar olmak üzere lezzetli bir ferahlık yaşamak isteyenlerin beğenisine sunulan TamekLimo’lar, 200 ml’lik karton ambalajları ve eğlenceli görsel dünyasıyla raflardaki yerini alıyor.Çocuklar için hazırlanmış ilk limonata olma özelliğini taşıyan TamekLimo’lar, lezzetinin yanı sıra içeriğindeki meyvelerden gelen C vitamini ile de limonata dünyasına yepyeni bir bakış getiriyor.
# bir, ile

14 Ağu 2022 - 14:30 - Ekonomi

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