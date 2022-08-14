Derince Belediyesi tarafından her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlenen aşure programı bu yıl Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Bu kapsamda Derince Belediyesi Aşevi birimi tarafından hazırlanan aşureler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Meclis Üyesi Kenan Yalçın ve belediye çalışanları tarafından Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda ilçe halkına ikram edildi. Muharrem ayı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Aygün, Kent Meydanı’nda yaptıkları programla aşurenin bereketini paylaştıklarını ifade etti.
14 Ağu 2022 - 14:30- Gündem Güncelleme: 14 Ağu 2022 - 14:31
Başkan Aygün aşure dağıttı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.