Başkan Aygün aşure dağıttı

Derince Belediyesi tarafından her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlenen aşure programı bu yıl Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Bu kapsamda Derince Belediyesi Aşevi birimi tarafından hazırlanan aşureler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Meclis Üyesi Kenan Yalçın ve belediye çalışanları tarafından Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda ilçe halkına ikram edildi. Muharrem ayı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Aygün, Kent Meydanı’nda yaptıkları programla aşurenin bereketini paylaştıklarını ifade etti.