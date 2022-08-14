14 Ağu 2022 - 14:31- Siyaset G: 14 Ağu 2022 - 14:32

Gölcük CHP’den ADD’ye iadeyi ziyaret

CHP Gölcük İlçe yönetimi, ADD Gölcük Şubesi’ne iadeyi ziyaret gerçekleştirerek üye olmayan 9 kişi form doldurarak ADD’ye oldu
Gölcük CHP’den ADD’ye iadeyi ziyaret mask

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gölcük Şubesi’nin, CHP Gölcük İlçe Başkanlığı’na yaptığı ziyaretten sonrası CHP Gölcük İlçe yönetimi iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. ADD Gölcük Şubesi’nin Değirmendere’deki binasına gelen Mehmet Zeki Aydın başkanlığındaki CHP Gölcük İlçe Basın ve Halkla İlişkiler komisyonu üyeleri, ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, yazman İrfan Sütcüler, sayman Gülay Demir, yönetim kurulu üyeleri Ebru Coşkuner ve Murat Karataş tarafından karşılandı.

FORM DOLDURDULAR

Ziyarette genel ve yerel siyasi konular konuşuldu, yaklaşan seçimlerde izlenecek yollar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan ziyarette CHP Gölcük Şube Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ndan Mehmet Zeki Aydın, Cemal Şentürk, Sadettin Yazıcıoğlu, İbrahim Yerlibucak, Turan Kayıkçı, Adnan Özbay, Zafer Cebeci, İrfan Batmazoğlu ve Yasemin Balcı üyelik formu doldurarak Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üyelik müracaatı yaptı.
# tarafından, başkanı

14 Ağu 2022 - 14:31 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.041.018 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akçaoğlu: Yapılan iş hizmet değil, savurganlıktır mask
Akçaoğlu: Yapılan iş hizmet değil, savurganlıktır
Gölcük CHP’den ADD’ye iadeyi ziyaret mask
Gölcük CHP’den ADD’ye iadeyi ziyaret
DYP Darıca’da Çalışkan’a emanet mask
DYP Darıca’da Çalışkan’a emanet
Can: Gelir adaletinin sağlanması lazım mask
Can: Gelir adaletinin sağlanması lazım
AK Parti 21.yaşını kutluyor mask
AK Parti 21.yaşını kutluyor
CHP Derince için dört aday! mask
CHP Derince için dört aday!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL