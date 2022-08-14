Gölcük CHP’den ADD’ye iadeyi ziyaret

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gölcük Şubesi’nin, CHP Gölcük İlçe Başkanlığı’na yaptığı ziyaretten sonrası CHP Gölcük İlçe yönetimi iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. ADD Gölcük Şubesi’nin Değirmendere’deki binasına gelen Mehmet Zeki Aydın başkanlığındaki CHP Gölcük İlçe Basın ve Halkla İlişkiler komisyonu üyeleri, ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, yazman İrfan Sütcüler, sayman Gülay Demir, yönetim kurulu üyeleri Ebru Coşkuner ve Murat Karataş tarafından karşılandı.

FORM DOLDURDULAR

Ziyarette genel ve yerel siyasi konular konuşuldu, yaklaşan seçimlerde izlenecek yollar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan ziyarette CHP Gölcük Şube Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ndan Mehmet Zeki Aydın, Cemal Şentürk, Sadettin Yazıcıoğlu, İbrahim Yerlibucak, Turan Kayıkçı, Adnan Özbay, Zafer Cebeci, İrfan Batmazoğlu ve Yasemin Balcı üyelik formu doldurarak Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üyelik müracaatı yaptı.