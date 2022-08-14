14 Ağu 2022 - 14:31- Siyaset G: 14 Ağu 2022 - 14:32

DYP Darıca’da Çalışkan’a emanet

DYP Darıca İlçe Teşkilatı’nın birinci olağan kongresinde İlçe Başkanı Tunç Çalışkan olarak seçildi
DYP Darıca’da Çalışkan’a emanet mask
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Doğru Yol Partisi (DYP) Darıca İlçe Teşkilatı birinci olağan kongresi Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye; DYP İl Başkanı Banu Usta, Kocaeli SMMM Odası Gebze Temsilcilik Başkanı İsmail Çınar, Kocaeli SMMM Odası Başkan Yardımcısı ve Kocaeli SMMM Değişim Grubu Başkanı Taner Öner, Yazgül Turizm şirketi sahibi Bekir Yazgan, Mali müşavir Erdoğan Çoban, mali müşavir Nuray Gürhan, mali müşavir Süheyla İzin, mali müşavir Nevin Önal Sevim ve davetliler katıldı.

“DYP ASIRLIK BİR ÇINAR”

Kongrede söz alan DYP Darıca İlçe Başkanı Tunç Çalışkan, “DYP asırlık bir çınar. Haziran 2023’te yapılacak seçimde tek başımıza iktidara talibiz. DYP’li olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

ÇALIŞKAN’IN YÖNETİM LİSETESİ

Tunç ÇALIŞKAN (Başkan)

Erdoğan ÇOBAN

Nuray GÜRHAN

Kamil Yüksel ÖZCAN

Dilek BOZDAĞ

Murat ÜNAL

Hatice Tuba ŞEKERCİOĞLU

Mustafa SÖĞÜTÇÜ

Seda TÜREN

# bir, Darıca, başkanı

14 Ağu 2022 - 14:31 - Siyaset

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