DYP Darıca’da Çalışkan’a emanet

Doğru Yol Partisi (DYP) Darıca İlçe Teşkilatı birinci olağan kongresi Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye; DYP İl Başkanı Banu Usta, Kocaeli SMMM Odası Gebze Temsilcilik Başkanı İsmail Çınar, Kocaeli SMMM Odası Başkan Yardımcısı ve Kocaeli SMMM Değişim Grubu Başkanı Taner Öner, Yazgül Turizm şirketi sahibi Bekir Yazgan, Mali müşavir Erdoğan Çoban, mali müşavir Nuray Gürhan, mali müşavir Süheyla İzin, mali müşavir Nevin Önal Sevim ve davetliler katıldı.
“DYP ASIRLIK BİR ÇINAR”
Kongrede söz alan DYP Darıca İlçe Başkanı Tunç Çalışkan, “DYP asırlık bir çınar. Haziran 2023’te yapılacak seçimde tek başımıza iktidara talibiz. DYP’li olmaktan gurur duyuyorum” dedi.
ÇALIŞKAN’IN YÖNETİM LİSETESİ
Tunç ÇALIŞKAN (Başkan)
Erdoğan ÇOBAN
Nuray GÜRHAN
Kamil Yüksel ÖZCAN
Dilek BOZDAĞ
Murat ÜNAL
Hatice Tuba ŞEKERCİOĞLU
Mustafa SÖĞÜTÇÜ
Seda TÜREN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.