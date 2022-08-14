14 Ağu 2022 - 14:32- Yaşam G: 14 Ağu 2022 - 14:33

Esra Söğüt’ten toplu sünnet programı

Esentepe Kıl Çadırı Sorumlusu Esra Söğüt ve ekibi, Körfez’de toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirdi
Esra Söğüt’ten toplu sünnet programı mask
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Körfez Esentepe Mahallesi’nde bulunan Esentepe Kıl Çadırı’nda kadınlara yönelik yaptığı organizasyonlarla adından söz ettiren Esra Söğüt ve ekip arkadaşları, toplu sünnet programı gerçekleştirdi. Esentepe Kıl Çadırı’nda gerçekleştirilen sünnet programına; sünnet olan çocuklar, çocukların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“HİZMET ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Esra Söğüt ve ekip arkadaşları tarafından düzenlenen programda, çocuklar doyasıya eğlendiler.  Sünnet ettirilen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Programda konuşan Esentepe Kıl Çadırı Sorumlusu Esra Söğüt, “Bugün toplu sünnet programı düzenleyerek ailelerimizi ve çocuklarımızı sevindirdik. Çok mutluyum. Kadınlarımızın daha birlikte hizmet etmelerini sağlama adına, biz hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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14 Ağu 2022 - 14:32 - Yaşam

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