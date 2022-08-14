Akçaoğlu: Yapılan iş hizmet değil, savurganlıktır

Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanı Tahsin Akçaoğlu, Değirmendere’de yapılması planlanan aquapark projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçaoğlu, konu hakkındaki açıklamasında “AKP’li belediyelerin aquapark yarışına Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliği yaparak katılmış, Kocaeli’nin güzide beldesi Değirmendere’ye, 17 milyon 991 bin 320 TL ile ihale ile aquaparkın yapılması konusunda anlaşma sağlanmış. Halkın içinde bulunduğu her alanda, şiddetle hissettiği ekonomik kriz ortamında bu maliyetle yapılacak olan iş hizmet değil, sadece bir savurganlık örneğidir” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ BULUYORUZ”

Sözlerini sürdüren Akçaoğlu, “Gerek Gölcük gerek Değirmendere’de yüzlerce esnaf, mevcut ekonomik durumlardan ötürü kepenk kapatmış durumdayken bu tür projelere para harcamayı yanlış buluyoruz. Esnafımızın hareketliliğini yeniden kazanması, evlerine ekmek götürmeleri adına ilçemize fayda sağlayacak projeleri tercih etmeliyiz” dedi.

“ÖNCE HASTANE BİTİRİLEBİLİR”

Başkan Akçaoğlu, açıklamasının sonunda “Gölcük halkına hizmet vermekte zorlanan ve Değirmendere’de yapımına başlanıp hala bitirilmeyen devlet hastanesi projesi var. İhaleye çıkıldı ama herhangi bir yatırımcıdan teklif gelmediği için ihale iptal edildi. Gölcük sınırları içerisinde halka hizmet edilmek isteniyorsa, önce bu hastane için yapılması gerekenler yapılmalı ve ona destek olunmalıdır” şeklinde bitirdi.