Büyükşehir Meclisi’nde gündem ‘ek ödenek’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı birinci birleşimi 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilecek mecliste 104 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Büyükşehir’e Kazı Fazlası Malzeme Depolama Alanı işlemi için bakanlık tarafından kesin izin verilen Gölcük Yazlık Mahallesi sınırlarında kalan 45 bin 243,37 metrekarelik ormanlık alanın işletim hakkının Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi gündeme gelecek.

2 BİN METREKARELİK ALAN MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI OLACAK

Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 bin 8,02 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ‘Müftülük Hizmet Binası’ yapılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve protokol yapılması konularında başkanlık makamına yetki verilmesi görüşülecek. İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde 1521,48 metrekare yüzölçümlü ve 1310,24 metrekare yüzölçümlü taşınmazların malzeme depolama alanı olarak kullanılmak üzere İSU’ya tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin protokol yapılması ve konuyla ilgili olarak Başkanlık Makamına yetki verilmesi gündeme gelecek.

BAŞKANLIK MAKAMINA ÇOK SAYIDA YETKİ TALEBİ

İzmit Mehmetalipaşa Mahallesi’nde bulunan parselde bağımsız bölümün Kurum Arşivi olarak kullanılması amacıyla Büyükşehir tarafından satın alınması, Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin sermaye artırımı, Körfez Belediyesi’ne ait parsel üzerinde Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi binasının yapımının, ortak proje kapsamına alınması ve düzenlenecek protokolün imzalanması için Başkanlık makamına yetki verilmesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında Akademik Destek ile ilgili işleyiş ve işbirliği protokolünün yapılması ve söz konusu işbirliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi görüşülecek.

PARKOMATLI PARK YERLERİNİN TAHSİSİ İPTAL

Belde A.Ş.’yetahsis kararı alınan Çayırova İlçesi parkomatlı park yerlerinin tahsisinin iptali, İzmit Belediyesi Veliahmet Mahallesi’nde bulunan parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, İzmit ve Kartepe Belediyeleri, Alikahya Atatürk ve Dumlupınar Mahalleleri sınırları içinde yer alan ve tarım dışı kullanım amacı ile kamu yararı kararı alınan bölgede hazırlanan imar planı değişikliği, Kartepe Belediyesi, Arslanbey, Rahmiye ve Ataşehir Mahalleleri sınırları içinden akan Değirmen, Çeşmeler ve Çağlayan dere sağ yan kolu olarak adlandırılan derelerin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu gündeme gelecek.

BAŞİSKELE’DE 8 ADET MAHALLE ‘KIRSAL MAHALLE’ OLUYOR

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi sınırları dahilinde, D-100 Karayolu kenarında ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 8 adet mahallenin Kırsal Mahalle Statüsüne geçmesi, İzmit Belediyesi, Karabaş ve Ömerağa Mahalleleri, Fuar, Panayır, Festival Alanı ve Cami Amaçlı imar planı değişikliği ve ilavesi ile ilgili teklifi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Uluslararası ISOCARP Çalıştayı’nın Kocaeli sonuçlarının da sunulacağı ve 3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilecek olan kongreye Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yönetici ve teknik personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifi mecliste görüşülecek.

“SPOR TESİSİ BÜYÜKŞEHİR YETKİSİNDE”

Mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan Kartepe Maşukiye Mahallesi, 90 bin 634,35 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 9 bin 102,13 metrekarelik kısmının içme suyu yapısı ve isale hatları olarak kullanılmak üzere, İSU Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve gerektiğinde protokol yapılması konularında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi, Spor Tesis Alanı olarak ayrılan İzmit Yeşilova Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi yetkisinde kaldığı hususunda ve bu sebeple ihdas işlemi ile Büyükşehir Belediyesi adına, yol vasfında olan ve üzerinde irtifak hakkı bulunan yeni 8 No’lu parselin ilgili Belediyesi adına tescilinin sağlanması, park vasfında olan yeni 9 No’lu parselin tescil harici bırakılması gündeme gelecek.

EK BÜTÇE TALEPLERİ

Ayrıca mecliste 2022 mali yılı bütçesinde tanımlanan bütçe tertiplerine ek ödenek yapılması, Çayırova Belediyesi’ne ek ödenek oluşturulması, 2022 Mali Yıl Bütçesi (T1) Cetveline 10 adet tramvay eklenmesi, 41 PV 435 plakalı 2011 model Ford Transit marka cenaze nakil aracının, bedelsiz olarak Ağrı İli, Patnos İlçesi, Dedeli Belde Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devir edilmesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni bir müdürlük kurulması görüşülecek.