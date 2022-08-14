Herekeli gençler ABD ve Kanada’ya göç ediyor

Bugünlerde Körfez’e bağlı Yukarı Hereke’de göçten başka bir konu neredeyse konuşulmuyor. Son 7-8 ayda bin civarı genç, Hereke’den ayrılarak önce Meksika’ya gitti, oradan da ABD ve Kanada’ya göçtü. Hereke’de yaşayan bir vatandaş, kısa bir süre önce kredi çekip kardeşini Meksika’ya göndermiş. Meksika’dan ABD sınırını geçmek isteyen kardeşi yakalanmış. Bir süredir kampta tutuluyormuş. ABD’ye ve oradan da Kanada’ya geçmek isteyen gençlerin sıklıkla yaşadığı bir durum bu. Sınırda çok zor şartlara sahip kamplarda neredeyse 2 ay tutsak ediliyorlar. Sığınma talepleri kabul edilirse salıveriliyor. Geneli Kürt olan gençler, ülkede sığınma taleplerinin kabul edilmesi için eşcinsel olduklarını söylüyor. Geçtiğimiz aylarda Dilovası’nın AKP’li Belediye Başkanı Hamza Şayir, ‘‘İlçede ne kadar gay varmış da haberimiz yokmuş’’ demişti.

“DOĞRU HABER YAPMAMIŞLAR”

Çıkan haberler hakkında konuşan Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarı Yusuf Öner, “Yukarı Hereke’de 20 kişi olabilir. Bin kişi yok, kesinlikle yalan. Türkiye’nin genelini ya da Kocaeli’nin tamamını söylese tamam ama Yukarı Hereke tarafında 20-30 civarında vardır o da 3 mahallenin toplamı. Doğru haber yapmamışlar. Ülkesine, halkına, bayrağına, yanlış yapan insanlar böyle haber yapar. 2 tane kendini bilmeyen gitmişse, dört dörtlük ülkesinin adını bozuyorsa o insana ben insan demem. Konuşanlara ayar çekmişlerdir. Başka bir şey değildir” dedi.

“CİDDİ BİR GÖÇ VAR”

Konu hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, “Bölgede ciddi bir işsizlik var. Geçtiğimiz günlerde İMES yolu ile ilgili yapılan bir ihale ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Bir AKP’li arkadaş da insanlar bu yoldan dolayı değil, işsizlikten dolayı gitti diye cevap verdi. Ekonomik durumdan dolayı insanlar terk ediyor. Orada yaşayan insanların birçoğu bu sebeplerden dolayı gitti. Önce Meksika’ya sonra Kanada’ya gidenler var. Ciddi bir göç var. Genelde Ağrılı ve Vanlı vatandaşlar çoğunluklu olarak yaşıyor. Siyasi umutsuzluğun da etkisi var. Gerekçeler, göç gerçeğini değiştirmiyor.” dedi.

“ÖZELLEŞTİRMELER MAHVETTİ”

60 yıldır Hereke’de yaşadığını anlatan 75 yaşındaki Halil Acar, “Ne yapsınlar, bir imkân arıyorlar. Dışarı gidip birkaç kuruş kazanmak istiyorlar. Buraların fabrikaları hep çalışırdı. Sümerbank vardı, Petkim vardı. Herkesin işi vardı. Karadeniz’den işçiler gelirdi. Hepsi özelleştirildi. Özelleştirilince 2 bin çalıştıran yer 100 kişiye düşürdü” dedi.

“YENİ EVLİ OLANLAR DA GİDİYOR”

Bölgede yaklaşık 30 yıldır ikamet eden Kasım Çelik ise, “Muhtemelen 700’ün üzerinde genç gitti. Her günde gitmeye devam ediyorlar. Her gün belli gruplar halinde gençlerimiz ülkesini terk ediyor. Bu bir tek Kanada’ya değil. Yukarı Hereke’de genç kalmadı. Geleceklerini görmedikleri için ülkeyi terk ediyorlar. Bunların içerisinde yeni evli olanlar var. Oraya gidenler siyasi durumlardan dolayı gidiyor. Önemli olan çok ciddi bir genç göçü var. Benim yakın akrabalarım yeğenlerin var gidenler arasında. Benim damadım ve kızım da gitti” ifadelerini kullandı.