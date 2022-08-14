“Kavgamız halk içinse geri adım atmayız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2019 Haziran ayında Yuvam Akarca Çardaktepe Mesire Alanı için bir proje üzerine Bakanlıkla görüşme başlattı. Bakanlık onayı alındığında ihale süreci başladı. İzmit Belediyesi’nce kamu hizmeti sunulmak istenen bölgedeki tek yeşil alan, ihaleye aynı araçla gelen ve daha neyin ihalesine girdiğini bilmeyen belli bir grup işi oldu bittiye getirdi ve ihaleyi aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Hürriyet bölge halkının da desteğini alarak Çardaktepe’de ranta karşı bir direniş başlattı.

“3 SENE BOYUNCA UĞRAŞTIK”

Bölgede yaptığı açıklamada Başkan Hürriyet şu ifadelere yer verdi; “Tüm bu yapılaşmaların arasında kalan tek bir orman parçası burası. Yaklaşık 107 dönümlük tek bir yeşil alan ve nefes alanı. Biz de halkımıza bölgenin doğasını bozmadan rahatlıkla faydalanabileceği, ailelerin ve çocukların vakit geçirebileceği ve nefes alabileceği bir alan yaratabilir miyiz diye 2019’dan beri bir proje çalışıyorduk. Güzel bir mesire alanı projesi çalıştık. Bu proje kapsamında da bakanlıkla bir firma üzerinden görüşmelere başladık. Bu bölgenin bize tahsisi ya da ihale yoluyla alabilmemiz için çok uğraştık. 3 senemizi aldı. Sonunda bakanlık onayını almayı başardık. Bir ihale süreci başlatıldı.

“İHALE GÜNÜ İSTENMEYEN ŞEYLER YAŞANDI”

Ne yazık ki ihale günü istenmeyen şeyler yaşandı. Burası Çardaktepe Mesire Alanı ihalesi olarak 21 Haziran 2022 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapıldı. İhale ilanına göre bu alanın bir yıllık muhammen kira bedeli 55 bin 200 TL idi. Kapalı zarf usulü ihalede en yüksek 3 teklifi veren teklif sahipleri açık arttırma şeklinde ihaleye devam edildi. Tabi ki burası 55 bin lira muhammen bedelle çıktığı için ve biz arkada bir organizasyon olabileceğini çok fazla tahmin etmediğimiz için ve kamu kurumu olmamız nedeniyle yasalar karşısında sorumluluğumuz olduğundan kapalı zarfla sunduğumuz ilk teklifte bu muhammen bedelin çok çok üstünde teklif veremedik.

“BURASI FEDA EDİLİYOR”

Uygulamanın sıkıntıları nedeniyle 3 kişi gelip peş peşe teklif verdiler. Teklifleri arasında da 300-500 TL gibi ufak farklar vardı. Tabi ki bu organizasyon sayesinde bizi bir anda kenara ittiler ve açık arttırma kısmına giremedik. Şube müdürlerine, orman müdürlüğüne hepsine bölge halkı böyle bir hizmet istiyor ve bu projeyi yapmak istiyoruz diye söyledik. Özel sektör eliyle buraya bir çivi çakılmasını istemiyoruz, bu yeşil alanı bölgeye kazandırmak istiyoruz, biz de belediye olarak açık arttırmaya girmek istiyoruz, bu Orman Bakanlığının ve devletin lehine dememize rağmen ne yazık ki bize kulak tıkandı.

“BİR KİŞİNİN İNİSİYATİFİNE BIRAKILDI”

Burası normalde bizim projemiz olmasaydı ihaleye de çıkmayacaktı. Sırf biz istedik ve burada bir proje uygulayalım dedik ve sonucunda İzmit Belediyesini nasıl kenara atarız mantığıyla yürütülen siyasi organizasyonlara heba edilir hale geldi. O gün kendi aralarında yaptıkları konuşmalar, aynı araçla gelip birdenbire birbirine yakın teklifler verilmesi, alandan bihaber olmaları gösteriyor ki aslında bu bir organizasyon. Altta başka niyetler var. Bu 107 dönümlük yeşil alan ne yazık ki bir kişinin inisiyatifine bırakılmış durumda.

“HALK KAZANSIN İSTİYORUZ”

Bir kamu kurumunu ihale dışına itmek için birileri elinden geleni yapmış durumda. Kamu yararına rekabet de engellenmiş durumda. Bizim sosyal tesislerimizdeki mantığı herkes gördü. Çabamız ve hizmet kalitemizi de herkes gördü. Basit bir çay bahçesi modelinde bile nasıl harikalar yarattığımızı, halkımızın nasıl memnun olduğunu herkes gördü. Bu bölgede kalan tek yeşil alanı da halka kazandırmaya çalışıyoruz. Biz siyasi organizasyonlara karşı dik duracağız. Çünkü kendimizden eminiz. Haklıyız, haklılığımızı da savunacağız. Çünkü bölge halkı da böyle istiyor. Biz halkımızı hep dinledik dinlemeye de devam edeceğiz.”