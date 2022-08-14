Yangın, Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde orman yangını çıkmış olup, yangını söndürmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Yangının çıkmasına sebebiyet veren bir kişi gözaltına alınmıştır" dedi.
14 Ağu 2022 - 16:46- Asayiş Güncelleme: 14 Ağu 2022 - 16:49
Karamürsel'de orman yangını! Şüpheli gözaltına alındı
Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Vali Seddar Yavuz, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına sebep olan bir şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.